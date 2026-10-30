Campaña de vacunación contra el dengue en Lima: conoce las zonas de cobertura para estos distritos de la capital

El Ministerio de Salud amplía la campaña de vacunación contra el dengue en Lima Metropolitana, incluyendo Carabayllo y ampliando cobertura en San Juan de Lurigancho.

El Ministerio de Salud amplía la campaña de vacunación contra el dengue en Lima Metropolitana, incluyendo Carabayllo y ampliando cobertura en San Juan de Lurigancho. Foto: Ministerio de Salud/Composición LR

El Ministerio de Salud (Minsa) extendió la campaña de inmunización contra el dengue en Lima Metropolitana e incorporó a Carabayllo, mientras que San Juan de Lurigancho pasó a contar con cobertura en todo su territorio. La estrategia está dirigida a personas de 10 a 20 años y contempla una intervención focalizada en sectores identificados como prioritarios por el riesgo de transmisión de la enfermedad.

La vacunación no está habilitada para todos los residentes de Lima. Las dosis se administrarán exclusivamente a quienes vivan en alguno de los dos distritos incluidos en esta etapa. La medida forma parte de las acciones sanitarias para proteger a la población joven frente al dengue, enfermedad que mantiene casos confirmados en distintas zonas del país.

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Vacunación contra el dengue en Lima: estos son los distritos incluidos en la campaña

La ampliación de la estrategia contempla dos jurisdicciones de Lima Metropolitana:

Carabayllo: las jornadas comenzaron en la Institución Educativa N.º 3058 Virgen de Fátima. En esta primera etapa, la intervención busca alcanzar a 1.000 escolares de los dos locales del plantel, ubicados dentro del ámbito del Centro de Salud Raúl Porras Barrenechea.

las jornadas comenzaron en la Institución Educativa N.º 3058 Virgen de Fátima. En esta primera etapa, la intervención busca alcanzar a 1.000 escolares de los dos locales del plantel, ubicados dentro del ámbito del Centro de Salud Raúl Porras Barrenechea. San Juan de Lurigancho: la campaña, que inicialmente se desarrolló en el sector de Huáscar, ahora comprende todo el distrito. De esta manera, la vacunación se extiende a los distintos sectores de esta jurisdicción.

La incorporación de Carabayllo responde a la situación epidemiológica registrada en el distrito. Hasta la semana 42 de 2026, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) reportó 98 casos confirmados de dengue entre menores de 10 a 15 años.

Por su parte, San Juan de Lurigancho fue considerado dentro de la intervención debido a los antecedentes de afectación por la enfermedad en años anteriores. El Minsa indicó que la estrategia también continuará en otras zonas priorizadas del territorio nacional.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna contra el dengue y qué requisito deben cumplir?

La campaña está destinada a personas que tengan entre 10 y 20 años y residan en Carabayllo o San Juan de Lurigancho. El lugar de residencia es una condición indispensable para acceder a esta intervención, debido a que las dosis están distribuidas de acuerdo con las jurisdicciones seleccionadas por las autoridades sanitarias.

Por tanto, tener la edad establecida no garantiza el acceso a la vacuna si la persona vive fuera de los dos distritos comprendidos en esta etapa. La estrategia no contempla, por ahora, a todos los jóvenes de Lima Metropolitana.

Además de Lima, el Minsa mantiene acciones de inmunización en zonas priorizadas de La Libertad, Áncash, Piura, Tumbes, Lambayeque, San Martín, Loreto y Ucayali.

La entidad también recuerda que la vacunación debe acompañarse de medidas para evitar la reproducción del zancudo transmisor. Entre las recomendaciones se encuentran lavar y escobillar los recipientes que almacenan agua, mantenerlos tapados y retirar objetos en desuso que puedan acumular líquidos y convertirse en criaderos.