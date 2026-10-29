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Política

Bukele le dice a Fujimori que no se puede replicar el modelo salvadoreño en Perú: "Copiarlo idéntico no tendría sentido"

Durante la visita de Keiko Fujimori, Bukele destacó que las situaciones de inseguridad en ambos países son diferentes y no se pueden abordar con las mismas medidas. El mandatario salvadoreño señaló que cada sistema de seguridad debe responder a las necesidades específicas del país donde se aplica.

Keiko Fujimori y Nayib Bukele compartieron durante visita de la presidenta peruana a El Salvador | Foto: Presidencia del Perú.
Keiko Fujimori y Nayib Bukele compartieron durante visita de la presidenta peruana a El Salvador | Foto: Presidencia del Perú.
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Para el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, calcar las estrategias implementadas por su Gobierno para combatir la delincuencia en Perú ‘no tendría sentido’. Así lo afirmó durante una declaración junto a Keiko Fujimori, quien se encuentra de visita en el país centroamericano precisamente para conocer y discutir medidas de seguridad. El mandatario salvadoreño sostuvo que la situación peruana no es comparable con la que atravesaba El Salvador en su momento y que, por tanto, no sería adecuado aplicar las mismas medidas en ambos países.

”El sistema salvadoreño tendrá, por distintas razones, un sistema efectivo. Tendrá mucho que tomarse en cuenta, con elementos que tenga para uno u otro. Ahora, copiarlo idéntico no tendría sentido, ya que todo país tiene realidades distintas. El problema de inseguridad del Perú es real, pero no es comparable al que tenía El Salvador. La medicina no tiene que ser tan fuerte para una enfermedad más pequeña”, declaró Bukele.

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En las últimas semanas, el viaje de Fujimori a El Salvador fue promocionado, entre otros motivos, como una oportunidad para conocer las políticas de seguridad implementadas en ese país y evaluar su posible aplicación frente a la crisis nacional. Durante su intervención, Bukele también señaló que existen diferencias entre las características y las formas de operar del crimen organizado en ambos países.

“La idiosincrasia de la delincuencia del Perú es distinta a la idiosincrasia de la delincuencia que hay en El Salvador. Nosotros nunca hemos tratado de decir que este es el sistema para todos los países. Este es el sistema para El Salvador”, sostuvo.

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La visita de Keiko Fujimori a El Salvador

La presidenta Keiko Fujimori viajó a El Salvador para reunirse con su homólogo Nayib Bukele. La mandataria estuvo acompañada por los ministros Carlos Espá (Relaciones Exteriores), César Astudillo (Interior), Ernesto Álvarez (Justicia y Derechos Humanos) y Luis Dyer (Salud). La visita, que se prolongará hasta el 31 de octubre, tiene como objetivo abordar asuntos relacionados con la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, según informó el Estado peruano.

El desplazamiento se produce en medio de la crisis de inseguridad que atraviesa el país y será financiado íntegramente con recursos públicos. El viaje de la comitiva, incluida la mandataria, representa un desembolso de US$19.616,15 para el Estado peruano. De acuerdo con la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, US$12.686,15 se destinarán a cubrir los pasajes aéreos, mientras que los US$6.930 restantes corresponden a viáticos.

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Durante sus primeras horas en territorio salvadoreño, Fujimori visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde elogió la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de Bukele. «El proceso que ha seguido El Salvador para conseguir la paz y la tranquilidad con este modelo exitoso, el modelo Bukele», manifestó.

Asimismo, sin presentar mayores elementos que respalden sus afirmaciones, la mandataria reiteró el discurso que expuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y sostuvo que en el Perú se ha debilitado y desprotegido a las fuerzas del orden. «Lamentablemente, décadas siguientes, el Perú nuevamente debilitó sus instituciones y, lo que es peor, debilitó y persiguió a sus Fuerzas Armadas y a su Policía Nacional», afirmó.

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