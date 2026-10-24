Joyería peruana pierde casi US$53 millones en exportaciones y México gana terreno frente a EE.UU.

La industria joyera peruana enfrenta el reto de competir con productores internacionales mediante diseños propios, innovación y piezas de mayor valor agregado.

La industria joyera peruana enfrenta el reto de competir con productores internacionales mediante diseños propios, innovación y piezas de mayor valor agregado. Difusión

Las exportaciones peruanas de joyería y orfebrería perdieron casi US$53 millones entre enero y agosto de 2026, al pasar de US$90 millones 613.000 a US$37 millones 643.000. Mientras Estados Unidos redujo sus compras, México amplió su demanda de productos peruanos y consolidó su posición como segundo destino, según cifras de la Asociación de Exportadores (ADEX).

El retroceso de los envíos coincide con un escenario comercial más desfavorable en Estados Unidos, mercado al que se dirigía la mayor parte de la producción nacional. De acuerdo con información difundida por ADEX, los aranceles aplicados a la joyería peruana aumentaron de 10% a 12,5% desde el 24 de julio de 2026, lo que afecta las condiciones de acceso frente a competidores que enfrentan tasas menores.

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México aumenta sus compras de joyería peruana

Los despachos a Estados Unidos cayeron 74,1% en los primeros ocho meses del año, al pasar de US$74 millones 672.000 a US$19 millones 308.000. Pese a mantener el primer lugar entre los compradores, ese país concentró el 51,3% de los envíos, una participación que refleja la exposición del sector a los cambios en las condiciones comerciales de ese mercado.

En contraste, México recibió joyería y orfebrería peruana por US$12 millones 962.000, un crecimiento de 37,5% frente al mismo periodo de 2025. Sus compras representaron el 34,4% del total exportado, por lo que se convirtió en el segundo destino más importante para las empresas nacionales.

Sin embargo, el avance mexicano todavía no compensa la contracción estadounidense. Ambos países concentraron el 85,7% de los envíos, de modo que la actividad continúa dependiendo de dos mercados para colocar la mayor parte de su producción.

Otros destinos registraron resultados distintos. Las exportaciones a Ecuador crecieron 183,8% y las dirigidas a España aumentaron 38,1%. Bolivia también anotó un avance de 3,2%. En cambio, los despachos a Chile disminuyeron 51%; Canadá, 36,4%; Argentina, 61,1%; Reino Unido, 24,1%, y Francia, 47,9%.

En total, la joyería y orfebrería peruana llegó a 44 destinos entre enero y agosto. No obstante, el comportamiento desigual de los compradores muestra que ampliar la presencia internacional requiere consolidar mercados capaces de sostener la demanda, además de incorporar nuevos destinos.

Perú retrocede en el mercado internacional de joyería

El desempeño exportador se produce en un contexto internacional complejo. Según el reporte Joyería: Evolución del Mercado Internacional y Nacional, elaborado por el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX (CIEN-ADEX), el mercado mundial de joyería alcanzó US$101.400 millones en 2025, una contracción de 12,8% frente al año anterior.

Suiza, India e Italia encabezaron las exportaciones mundiales, mientras que Hong Kong, Estados Unidos y Suiza figuraron entre los principales compradores. En ese escenario, Perú ocupó el puesto 42 del ranking mundial de exportadores de joyería y el quinto lugar en América Latina y el Caribe, por detrás de México, República Dominicana, Bolivia y Panamá.

Frente a esta competencia, la presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX, Rocío Mantilla Goyzueta, señaló que las empresas necesitan mejorar su acceso al financiamiento, asegurar el abastecimiento de materias primas e incorporar tecnología para optimizar sus procesos productivos.

El gremio también plantea impulsar diseños propios y productos con mayor valor agregado, aprovechando recursos nacionales como el ópalo andino y otras piedras preciosas. La estrategia busca diferenciar las piezas peruanas en el exterior y reducir la dependencia de mercados que concentran una parte importante de las ventas.