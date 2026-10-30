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¿Keiko viajó por las puras a El Salvador? Mirtha Vásquez en vivo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Ruth Luque critica viaje de Fujimori a El Salvador: “La inseguridad no se combate con fotografías ni turismo presidencial”

La senadora, que votó en contra de autorizar el viaje, preguntó qué resultados trajo y cuánto costó, luego de que Nayib Bukele dijera que replicar su modelo en el Perú no tendría sentido. La comitiva presidencial costó más de US$19 mil en pasajes y viáticos.

Ruth Luque votó en contra del viaje de Keiko Fujimori a El Salvador, donde se reunió con Nayib Bukele el 29 de octubre.
Ruth Luque votó en contra del viaje de Keiko Fujimori a El Salvador, donde se reunió con Nayib Bukele el 29 de octubre.Composición LR
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La senadora Ruth Luque cuestionó el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador, después de que Nayib Bukele afirmara, en conferencia de prensa conjunta, que copiar de forma idéntica su modelo de seguridad en el Perú no tendría sentido. La parlamentaria, que votó en contra de la autorización, preguntó qué resultados dejó la visita y cuánto costó al país.

“¿Para qué viajó Keiko Fujimori a El Salvador? Voté en contra de ese viaje y hoy el propio Bukele nos da la razón: copiar su modelo de seguridad en el Perú «no tendría sentido». Mientras la presidenta viaja, las extorsiones y asesinatos continúan ¿Qué resultados trajo? ¿Cuánto nos costó? La inseguridad no se combate con fotografías ni turismo presidencial. Se combate con una reforma policial profunda, inteligencia y resultados”, escribió.

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Bukele fue más explícito ante la prensa. Dijo que “la idiosincrasia de la delincuencia del Perú es distinta” a la salvadoreña y que la inseguridad peruana “es real, pero no es comparable” a la que enfrentó su país. “La medicina no tiene que ser tan fuerte para una enfermedad más pequeña”, manifestó.

Fujimori, en cambio, había calificado el sistema salvadoreño como modelo exitoso, el modelo Bukele durante su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Sin embargo, no detalló qué medidas concretas aplicaría en el Perú. Lo que sí anunció fue la construcción de dos cárceles, una para internos de alta peligrosidad, inspirada en aspectos del Cecot, y otra para presos de menor riesgo.

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El costo y el voto en el Senado

La comitiva de siete personas, incluida la presidenta, representó un gasto de US$19.616,15, de los cuales US$12.686,15 fueron pasajes y US$6.930 viáticos, según la resolución publicada en El Peruano. A ese monto se suman los pasajes y viáticos del canciller Carlos Espá y del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, que pagaron sus propios sectores. Solo el pasaje de Espá costó US$1.031,80, más US$472,50 de viáticos.

El Senado autorizó el viaje el 7 de octubre con 38 votos a favor, 11 en contra y una abstención. Los votos en contra provinieron de Juntos por el Perú y de un sector de Ahora Nación. En el debate, Luque sostuvo que la seguridad requiere una estrategia propia, con reformas en la Policía, inteligencia e investigación criminal.

Del lado del oficialismo, el presidente del Congreso, Miguel Torres, calificó el viaje como fundamental y un acierto para conocer las lecciones aprendidas de El Salvador. La presidenta retorna el 31 de octubre y viajará a Madrid el 2 de noviembre, para la Cumbre Iberoamericana.

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