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Peruano sobrevive a choque de trenes en España que dejó 69 muertos y revela cómo logró salvar su vida

Josimar Medina, natural de Chiclayo, viajaba con su novia brasileña en el séptimo vagón de uno de los trenes involucrados en la tragedia. Tras el impacto, ambos lograron salir y auxiliaron a otros pasajeros heridos.

Josimar y su pareja quedaron atrapadas en una de las peores tragedias ferroviarias de España
Josimar y su pareja quedaron atrapadas en una de las peores tragedias ferroviarias de EspañaFoto: EFE/The Guardian
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El peruano Josimar Medina, de 37 años, sobrevivió al choque de dos trenes de alta velocidad en España, que dejó al menos 69 muertos y decenas de heridos. El ciudadano, natural de Chiclayo, viajaba como turista junto a su novia brasileña, Vitoria Maia, cuando ocurrió el accidente ferroviario el miércoles 28 de octubre.

Recuerdo volar por los aires y buscar a mi novia, que también salía disparada por el aire, relató Medina al diario británico The Guardian. Tras el impacto, ambos cayeron al suelo y comprobaron que habían sobrevivido, pese a la gravedad del siniestro.

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El peruano describió escenas que calificó de imágenes muy fuertes por la cantidad de personas afectadas. Aunque todavía estaba conmocionado por lo ocurrido, consiguió salir del vagón junto a su pareja y ayudar a otros pasajeros heridos.

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Peruano y su novia auxiliaron a pasajeros heridos

Después de abandonar el tren, Medina y Maia permanecieron en la zona para auxiliar a las víctimas mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia. En las imágenes difundidas por The Guardian, el peruano aparece con una camiseta manchada con la sangre de un joven estadounidense al que ayudó a ponerse a salvo.

El peruano y su novia ayudaron a los heridos tras el impacto

El peruano y su novia ayudaron a los heridos tras el impacto. Foto: The Guardian

Posteriormente, ambos permanecieron en el lugar mientras los equipos médicos y los agentes de la Guardia Civil española atendían a los afectados.

Según el medio británico, la pareja viajaba en el séptimo vagón de un tren de la empresa estatal Renfe, que chocó por detrás con una unidad de la compañía privada Iryo. Ambos trenes circulaban por la línea que conecta Madrid con el sur de España.

La ubicación de Medina y Maia dentro del convoy pudo ser determinante para su supervivencia, pues, de haber viajado en los vagones delanteros, podrían haber estado entre las víctimas mortales.

El accidente ferroviario dejó al menos 69 fallecidos y decenas de heridos, en una de las tragedias ferroviarias más graves registradas recientemente en España.

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¿Cómo ocurrió el choque de trenes que dejó 69 muertos en España?

El accidente ocurrió a las 8.53 a. m. del miércoles 28 de octubre, cuando un tren de alta velocidad de Renfe chocó por detrás contra una unidad de la compañía privada Iryo, que permanecía detenida en la misma vía, en el municipio de Urda, provincia de Toledo. Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, una avería en el sistema de señalización LZB obligó a transferir el control del tráfico ferroviario al centro de Madrid. Sin embargo, a las 8.36 a. m., los operadores autorizaron al tren de Renfe a reanudar la marcha, pese a que una señal roja impedía avanzar por la presencia del tren de Iryo más adelante.

Puente calificó la autorización como "errónea" y señaló que las circunstancias de esa decisión resultaban "inexplicables". La fuerza del impacto lanzó dos vagones del tren de Iryo por un talud y dejó al menos 69 fallecidos y más de un centenar de heridos. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades. La tragedia se convirtió en el peor accidente ferroviario de España desde el descarrilamiento ocurrido en Santiago de Compostela en 2013, que dejó 80 muertos.

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