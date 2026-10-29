Los chats con los que Magaly Medina acusa a Jefferson Farfán: “El marcaje que te hicimos ha sido de la PTM”

Poco después de las primeras amenazas a Magaly Medina, Jefferson Farfán publicó en Instagram que ya le habían pagado el total de la reparación civil. Foto: composición LR

Poco después de las primeras amenazas a Magaly Medina, Jefferson Farfán publicó en Instagram que ya le habían pagado el total de la reparación civil. Foto: composición LR

El primer mensaje llegó al celular de Magaly Medina Vela el miércoles 17 de junio de este año, a la una y media de la tarde. En el texto, el remitente le advirtió a la conductora de 'Magaly TV, La Firme', que le pagara al exfutbolista Jefferson Farfán Guadalupe la reparación civil dispuesta por la justicia, o de lo contrario atentaría contra su vida.

Dice el contenido: “Mira tía rctm la vez pasada te llegó al pincho pagar lo que debes, somos de la banda de barrio King del chato y foto, acá en Puente Piedra, y chalequeamos (cuidamos) al muchacho que le debes (Farfán), y él nos debe una guita (dinero) y nos dio luz verde para cobrarte. Paga o hay plomo (disparos), contigo ya mucha huevada. Sabemos todas tus placas, (de) tus carros”.

Video destacado ¡DENUNCIA A MINISTRO DE KEIKO! BELAUNDE Y ASTUDILLO EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Ese mismo día, a las 3.00 de la tarde, Medina recibió un segundo mensaje en el que, además de insultarla, le reiteraban que abone la reparación civil a favor de Farfán.

Dice: “Te haremos mierda. Paga perra ctm paga cagada de mierda. Y tú vives arrastrada así que paga ctm, di que tus firmas son falsas. Así bloquees te haremos bullying ctm. No te vamos a soltar”.

Los textos están relacionados con la sentencia que recibió Magaly Medina por el delito de violación a la intimidad agravada en agravio de Jefferson Farfán. Se le impuso 138 jornadas de servicio comunitario y el pago de S/300.000. Esta suma fue cancelada en 7 cuotas, siendo la última el 15 de julio de este año.

Coacción. Los constantes mensajes intimidatorios que recibió Magaly Medina se realizaron desde distintos números de celular. Además de obligarla a pagar a Farfán, también pedían el pago de un cupo mensual para no matarla. Foto: La República

“No te vas a salvar ni en tu casa”

Esto quiere decir que cuando Medina recibe los mensajes extorsivos y amenazantes exigiéndole completar la reparación civil, efectivamente, había entonces un saldo pendiente.

Al recibir los primeros mensajes, el viernes 19 de junio la defensa de Medina solicitó garantías personales. Posteriormente, comunicó los hechos al 32° Juzgado Penal Unipersonal de Lima y al Ministerio Público. También acudió a la Policía Nacional del Perú y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Los mensajes continuaron el miércoles 15 de julio, cuando Medina recibió comunicaciones de otro número telefónico. Esta vez el remitente le envió fotografías suyas en distintos lugares, como la parroquia Nuestra Señora de Loreto, ubicada en Santiago de Surco. Las imágenes evidenciaban que la estaban vigilando. En efecto, en dicho establecimiento religioso, Medina cumple servicio comunitario por mandato judicial.

Dice el mensaje, que también menciona al hijo de la periodista: “Acá estamos desde ayer en la parroquia y te vemos. Acá te estamos viendo (foto de la parroquia). El marcaje que te hicimos ha sido de la PTM. Tú eres la obsesionada perra ctm todo el mundo te dio la espalda y aplauden que JF (Jefferson Farfán) está haciendo venganza por todas las familias que destruiste perra ctm. A tu hijito lo tenemos marcado (en) Miami, La Molina, (Las) Casuarinas, San Isidro, Camacho, esa es su zona. Te vas a morir. Ya sabes, paga ctmr”.

A las 8.30 de la noche los chats por WhatsApp siguieron, pero desde un número distinto. A Magaly Medina ya no solo le pedían pagarle a Jefferson Farfán. También la extorsionaban para que entregara dinero a cambio de no atentar contra ella y su familia.

Las comunicaciones incluían fotografías de la periodista en la parroquia donde cumplía servicio comunitario. Foto: La República

“Te vamos a dar piso ahorita”

Dice el mensaje: “Estás apeligrada y asustada, mi tío Jefferson Augustin Farfán Guadalupe nos da carta verde para darte vuelta, nosotros batuteamos (manejamos) todo Lima, nos vas a pagar como peaje para dejarte tranquila ctm 200 mil soles y 10 mil soles mensual, si no te matamos fea ctm y armamos un atentado de la csm contigo fea de mierda”.

Y a continuación le dieron instrucciones: “Lo primero que harás es recargar este celular todos los días con 100 mangos (soles) diarios. Ya tenemos la logística. Ahorita estás con esas monjas. No te vas a salvar, en tu casa nos metemos como seguridades y con fierro largo (arma larga) te vamos a plomear (disparar). Ya sabes ctm ya estamos armando el atentado contra ti, tu marido y tu hijo y su hija. Te vamos a dar piso (asesinar) ahorita”, se lee en una de las conversaciones por WhatsApp.

Al enterarse de la cancelación de la reparación civil, el 31 de julio Farfán publicó en su cuenta de Instagram dirigiéndose a Magaly Medina como “tía”: “Buenos días, mi tía 8:30 por fin pagaste completo, ¿estás asustada? ¡Muchísimas gracias! Tkm”.

Según los fundamentos de la fiscalía para iniciar la investigación, las comunicaciones amenazantes y extorsivas guardarían relación con la exposición pública del lugar donde Medina cumplía las jornadas de prestación de servicios a la comunidad impuestas como parte de una sentencia judicial a favor de Farfán.

En un comunicado atribuido a Jefferson Farfán, negó los hechos y desestimó las imputaciones. El exfutbolista deslindó respecto a la autoría de los chats.

“Rechazo categóricamente cualquier vinculación de mi persona con las amenazas y mensajes extorsivos que la señora Medina dice haber recibido. Nunca he ordenado, coordinado y participado, ni directa ni indirectamente, en acto alguno destinado a amenazarla, perseguirla o poner en riesgo su seguridad o la de su familia”, señaló.

“Condeno toda forma de extorsión y considero indispensable que las autoridades identifiquen y sancionen a los que encuentren responsables”, añadió en el comunicado del 14 de septiembre difundido por la prensa.

Sin embargo, el lunes 5 de octubre de este año, el fiscal Joel Calle Valer, del Segundo Despacho Provincial Penal de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco, dispuso abrir investigación a Jefferson Farfán Guadalupe por el presunto delito de extorsión, acoso y marcaje o reglaje, en agravio de Magaly Medina Vela.

En declaraciones para este diario, el defensor de Jefferson Farfán, el abogado Luis Pardo Figueroa, sostuvo que no está autorizado para divulgar información respecto a la investigación fiscal.