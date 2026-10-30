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El posible planeta enano de hasta 1.500 km hallado más allá de Plutón: ¿qué le falta a 2026 ED138 para ser reconocido?

El candidato fue identificado por el Observatorio Vera C. Rubin en Chile. Su clasificación como planeta enano depende de más observaciones y estudios.

El descubrimiento de 2026 ED138, un posible planeta enano a 46 unidades astronómicas del Sol, podría sumar un nuevo miembro a esta categoría. Se detectó en el Observatorio Vera C. Rubin, Chile.
El descubrimiento de 2026 ED138, un posible planeta enano a 46 unidades astronómicas del Sol, podría sumar un nuevo miembro a esta categoría. Se detectó en el Observatorio Vera C. Rubin, Chile. | Ilustración LR/ChatGPT
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El hallazgo de 2026 ED138, un posible planeta enano de entre 600 y 1.500 kilómetros de diámetro, abre la posibilidad de incorporar un nuevo integrante a esa categoría del sistema solar. Identificado mediante imágenes del Observatorio Vera C. Rubin, en Chile, se encuentra a unas 46 unidades astronómicas del Sol, más lejos que la distancia media de Plutón. El Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional (UAI) anunció el descubrimiento el 27 de octubre de 2026.

Sin embargo, su detección no supone el reconocimiento automático de esa clasificación. "En este momento, todavía es un candidato", precisó a CNN Matthew Holman, astrofísico del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian. Por su parte, Michele Bannister, investigadora de la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda, explicó al mismo medio que sus dimensiones permiten empezar a considerarlo un mundo, aunque sus características físicas aún deben estudiarse.

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¿Qué requisitos necesita 2026 ED138 para convertirse en un nuevo planeta enano?

La determinación exacta del tamaño físico de 2026 ED138 representa el paso clave para definir su estatus astronómico. Las proyecciones actuales dependen directamente de su luminosidad, brillo reflejado (albedo) y ubicación espacial. Rubin señala que "harán falta observaciones infrarrojas para reducir esa incertidumbre y evaluar su naturaleza", dado que sus dimensiones presentes sugieren una masa helada capaz de adquirir un contorno casi esférico.

Para lograr esta denominación, el objeto transneptuniano debe cumplir las reglas de la Unión Astronómica Internacional (UAI) fijadas en 2006: orbitar el Sol, poseer equilibrio hidrostático, no ser un satélite y mantener su vecindad orbital poblada. Su simple presencia más allá de Neptuno resulta insuficiente para obtener este rango formal dentro del Sistema Solar.

Científicos del Observatorio Vera C. Rubin en Chile han identificado al candidato a planeta enano 2026 ED138, con un diámetro estimado de 600 a 1,500 kilómetros, a 46 unidades astronómicas del Sol. Foto: Observatorio Vera C. Rubin/NOIRLab/SLAC/AURA

Científicos del Observatorio Vera C. Rubin en Chile han identificado al candidato a planeta enano 2026 ED138, con un diámetro estimado de 600 a 1,500 kilómetros, a 46 unidades astronómicas del Sol. Foto: Observatorio Vera C. Rubin/NOIRLab/SLAC/AURA

Una confirmación favorable situaría a este cuerpo junto a Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris, la lista oficial avalada por la NASA. Holman indicó a CNN que "determinar sus dimensiones probablemente tomará unos meses; mientras tanto, conservará su condición de candidato", aun cuando su existencia ya figura en archivos históricos.

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¿Cómo descubrieron los astrónomos un posible planeta enano más allá de Plutón?

El hallazgo sucedió el 13 de octubre, fecha en que Matthew Holman analizó datos recabados por el Observatorio Vera C. Rubin mediante un programa informático diseñado junto a Kevin Napier. Dicha plataforma contrasta miles de millones de capturas luminosas para enlazar las coincidencias de un objeto orbital. La tenue magnitud del cuerpo celeste generó impacto en el especialista, quien catalogó su impresión como una 'entusiasmada incredulidad', de acuerdo con el informe divulgado por la Universidad de Washington.

A fin de validar el descubrimiento, Mario Jurić —catedrático del centro educativo y líder del área del Sistema Solar en el proyecto— auditó los registros e identificó 20 imágenes previas tomadas en marzo de 2026. Además, la inspección en repositorios de otras investigaciones posibilitó su rastreo en placas fotográficas capturadas desde 2016, hito que expandió el historial de su trayectoria orbital a más de un decenio.

El principal obstáculo para su localización residía en su ubicación aparente sobre el disco galáctico de la Vía Láctea, zona en la cual el fulgor de innumerables estrellas eclipsa la detección de fuentes débiles con desplazamiento. El equipo científico detalló que el monitoreo recurrente del firmamento austral, sumado a potentes algoritmos de filtrado, posibilitó aislar la señal del asteroide frente al denso tapiz estelar de fondo.

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