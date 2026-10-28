Congresista fujimorista Eduardo Castillo viajó a España en su semana de representación y en plena emergencia por lluvias

Congresista fujimorista Eduardo Castillo viajó a España en su semana de representación y en plena emergencia por lluvias Foto: Congreso

El diputado de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, electo por la región de Piura, viajó a España entre el 9 y el 17 de octubre de este año. Su viaje al extranjero coincidió con la semana de representación realizada del 12 al 16 de octubre, días asignados para que cada parlamentario trabaje en su jurisdicción y atienda las demandas de sus electores, periodo en el que Castillo se mantuvo fuera del país.

De acuerdo con el registro oficial, el congresista solicitó licencia solo del 12 al 16 de octubre, a pesar de haber salido del Perú el 9 y retornado el 17. Además, el viaje coincidió con la semana de su cumpleaños, celebrado apenas cuatro días después de su llegada de Europa.

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Tras su retorno a Lima el 17 de octubre, el parlamentario comenzó a difundir en sus redes sociales videos en los que se le observa realizando inspecciones de obras en Piura por el Fenómeno El Niño, pese a que las alertas iniciaron a finales de septiembre y requirieron la presencia de las autoridades regionales durante las semanas más críticas.

Sin embargo, en diálogo con La República, el diputado señaló que su viaje a España ya estaba programado por "motivos personales" y rechazó haber desatendido Piura durante las emergencias por lluvias. “El equipo ha estado trabajando y yo, ni bien he llegado, me he puesto también en el tema”, sostuvo.

Asimismo, precisó que viajó el viernes 9 de octubre a las 11.00 p. m. y manifestó que no cobró los fondos de la semana de representación, argumentando que solicitó licencia sin goce de haber y que devolvió el bono correspondiente al Congreso.

Alertas meteorológicas a inicios de octubre

La ausencia del parlamentario en su región cobró mayor gravedad frente a los avisos oficiales de los organismos técnicos. Desde el 23 de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ya advertía sobre el ingreso de nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones en la zona norte del país.

El escenario se tornó aún más complejo en pleno periodo de representación. El 16 de octubre, la Comisión Multisectorial del ENFEN mantuvo la 'Alerta de El Niño Costero', advirtiendo un incremento de lluvias por encima de los valores normales.

Dos días después, el 18 de octubre, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci emitió un reporte sobre precipitaciones capaces de activar quebradas en las provincias piuranas.

Ruth Luque: "Uno tiene que tratar siempre de estar en su territorio especialmente en una situación de emergencia”

Frente a esta situación, la senadora Ruth Luque de Ahora Nación cuestionó la conducta del representante piurano y la falta de transparencia en la gestión de los viajes parlamentarios.

Al ser consultada sobre las razones del desplazamiento del congresista de Fuerza Popular al extranjero durante días laborales, Luque demandó explicaciones públicas.

Respecto al deber de los parlamentarios electos por regiones en situación de desastre, la senadora reiteró que se puede reflejar el verdadero compromiso con sus electores mediante la semana de representación.

"Yo creo que cada parlamentario prioriza (...). Creo que ahí tiene que haber una ponderación sobre cuáles son las prioridades reales que se perciben, especialmente cuando la población demanda que uno esté más presente en el territorio, especialmente si representas a una región, y el que ha sido electo por esa región, la población seguramente va a esperar mucho más probablemente de un congresista (...) sobre todo que Piura afronta en este momento temas de lluvia y requiere mayor atención”.

Sobre la responsabilidad política de garantizar ayuda en desastres naturales, Luque destacó la importancia de la llegada y las coordinaciones de los representantes de las zonas afectadas.

"Creo que uno tiene que tratar siempre de estar en su territorio, especialmente si eres representante de esa zona, y en una situación de emergencia, asegurar que toda la ayuda y que todo el Estado en su conjunto funcione”.

Respecto a las publicaciones sobre Piura emitidas por Castillo días después de su viaje, la parlamentaria señaló que la comunicación no reemplaza a la rendición de cuentas.

"Cada uno maneja como quiere la comunicación, pero quizá aquí lo que hay que orientarse es por la transparencia (...). Si uno decide viajar en un contexto complejo, creo que lo primero es la transparencia (...) responder públicamente cuál ha sido el beneficio de viajar”.