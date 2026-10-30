Señor de los Milagros: revisa los desvíos en el transporte público por la última procesión este 1 de noviembre Los recorridos del Metropolitano, corredores Azul y Morado, y el transporte público convencional se verán afectados. Se recomienda a los usuarios revisar las modificaciones y alternativas de transporte.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que se aplicarán modificaciones temporales en los servicios de transporte público este domingo 1 de noviembre debido al quinto y último recorrido procesional del Señor de los Milagros en el Centro de Lima.

Las modificaciones afectarán los recorridos habituales del Metropolitano, los corredores Azul y Morado y el transporte público convencional. Revisa los cambios y las alternativas que pondrá a disposición la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

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Señor de los Milagros: desvíos por procesión del 1 de noviembre

Metropolitano

El servicio regular A modificará su recorrido y circulará por la av. Alfonso Ugarte, donde atenderá únicamente en la estación Quilca. Por su parte, el servicio regular C recortará su recorrido y llegará solo hasta la Estación Central.

Asimismo, permanecerán cerradas temporalmente las estaciones Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena. Se mantendrán habilitadas las estaciones Caquetá, Dos de Mayo, Quilca, España y Estación Central.

Corredor Azul

Los usuarios podrán utilizar los servicios 301 y 305 del corredor Azul, que modificarán sus recorridos debido al cierre de vías en el Centro de Lima.

Como parte de estas modificaciones, se habilitarán paraderos temporales en la av. Nicolás de Piérola, donde se establecerá el inicio y fin de ruta. Desde estos puntos, los usuarios podrán continuar a pie hacia la zona de la procesión.

Corredor Morado

El servicio 412 del corredor Morado también tendrá modificaciones. Debido al recorrido procesional, realizará un tramo recortado y tendrá como punto de término de media vuelta la intersección del jirón Francisco Pizarro con Prolongación Tacna, donde se ubicará su paradero inicial.

Transporte público convencional

De acuerdo con el avance de la actividad religiosa, se implementarán modificaciones en los desplazamientos por la av. Argentina y los alrededores de la plaza Ramón Castilla.

Horario y ruta de la procesión del Señor de los Milagros este 1 de noviembre

Según informó la Iglesia Las Nazarenas, el último recorrido del Cristo Moreno se realizará de la siguiente manera:

Hora y lugar de inicio: desde las 12.00 m. en la Iglesia Las Nazarenas

desde las 12.00 m. en la Iglesia Las Nazarenas Hora y lugar de llegada: 6.00 p. m. en el Monasterio de Las Nazarenas

6.00 p. m. en el Monasterio de Las Nazarenas Recorrido: avanzará por la avenida Tacna, el jirón Callao y el jirón Chancay, donde se presentarán diversos homenajes. Posteriormente, doblará por la avenida Emancipación y retornará por la avenida Tacna para ingresar al Monasterio de las Nazarenas.