Ni diputados ni senadores se sienten seguros: desde Arequipa parlamentarios admiten temor por la inseguridad

Desde Arequipa, este último viernes 30, el senador Daniel Barragán, del partido Obras, admitió que no se siente seguro en el país. Por otro lado calificó como positiva la visita de la presidenta a Nayib Bukele en El Salvador y aseguró que la custodia que reciben los parlamentarios en regiones no es seguridad. Días atrás, la diputada Amalia Palomino expresó también sentirse insegura en el país ante la ola de criminalidad.

Consultado directamente sobre si se sentía seguro, el legislador fue tajante. "Yo no me siento seguro ni yo ni mis hijos, ni los transportistas ni los emprendedores nadie se siente seguro hoy hay una percepción de inseguridad tremenda en el país todos días muertes" expresó.

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Al ser consultado sobre los privilegios que tienen por ser políticos, como contar con seguridad del estado en sus visitas a regiones, Barragán minimizó dicho resguardo. "No es una seguridad es un acompañamiento" dijo, pese a que entre las funciones de esa dirección de la PNP está justamente resguardarlos y protegerlos.

En esa misma línea, días atrás la diputada Amalia Palomino, en Arequipa, también expresó sentirse insegura en el país, a pesar de estar acompañada de personal de la Policía de Seguridad del Estado.

Sobre el viaje de la presidenta a San Salvador, en el cual Bukele le indicó que el contexto de Perú es distinto y no se podría replicar el modelo salvadoreño, el senador salió en su defensa. "No creo que haya pedido ayuda Creo que ha ido a escuchar ya aprender de las experiencias de otros países todo puede ser mejorable" sustentó.