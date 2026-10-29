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No habrá clases presenciales por visita del papa León XIV: estas son las universidades que suspenden actividades

El Gobierno declaró días no laborables compensables entre el 11 y el 16 de noviembre por la visita del pontífice, variando según región y sector laboral, según el Decreto Supremo n.º 020-2026-TR.

La Universidad de Lima y la PUCP anunciaron clases virtuales el 11 y 12 de noviembre, mientras que el 16 no habrá actividades académicas ni laborales, conforme a sus comunicados.
La Universidad de Lima y la PUCP anunciaron clases virtuales el 11 y 12 de noviembre, mientras que el 16 no habrá actividades académicas ni laborales, conforme a sus comunicados.Foto: Andina/Composición LR
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La visita del papa León XIV al Perú motivó cambios en las actividades académicas de universidades del país para noviembre de 2026. Por el momento, la Universidad de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) anunciaron modificaciones en sus modalidades de enseñanza y la suspensión de clases en fechas específicas, de acuerdo con sus comunicados institucionales.

Las medidas coinciden con la disposición del Gobierno que establece días no laborables compensables en distintas regiones del país entre el 11 y el 16 de noviembre. El alcance de esta norma varía según la ubicación y el sector laboral, mientras que las universidades detallaron las condiciones que aplicarán a sus respectivas comunidades educativas.

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Universidad de Lima y PUCP: ¿qué días serán virtuales y cuándo se suspenden las clases?

La Universidad de Lima comunicó que las clases del miércoles 11 y jueves 12 de noviembre se desarrollarán de manera virtual. Además, informó que el lunes 16 de noviembre no habrá clases, ni presenciales ni remotas. La institución difundió estas disposiciones mediante un comunicado dirigido a su comunidad universitaria, en el marco de la próxima visita del pontífice.

Por su parte, la PUCP también estableció la modalidad virtual para las clases del miércoles 11 y jueves 12 de noviembre. Las evaluaciones que no puedan realizarse a distancia deberán ser reprogramadas. Durante esas fechas, las actividades administrativas se llevarán a cabo de forma remota, aunque se mantendrá la atención presencial de los servicios esenciales y de las labores que no puedan interrumpirse. Para el lunes 16, la universidad anunció que no tendrá clases presenciales ni virtuales y que estas no serán recuperadas. La institución también señaló que ese día será no laborable, sujeto a compensación de horas.

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Visita del papa León XIV: qué regiones tendrán días no laborables en noviembre de 2026

El Gobierno oficializó, mediante el Decreto Supremo n.º 020-2026-TR, días no laborables compensables por la visita del papa León XIV. En Lima y el Callao, la medida comprende el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre desde la 1.00 p. m. hasta la medianoche, además de toda la jornada del lunes 16, tanto para el sector público como para el privado.

En Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, los días no laborables serán el viernes 13 y sábado 14, durante toda la jornada, para el sector público y privado. En Cusco y Ucayali, la disposición comprende el domingo 15 de noviembre, únicamente para el sector privado. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo precisó que estas fechas no equivalen a feriados nacionales y que las horas no trabajadas deberán compensarse. En el sector privado, la aplicación requiere un acuerdo entre empleador y trabajadores; si no hay consenso, el empleador definirá cómo se recuperarán las horas.

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