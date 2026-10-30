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Cecilia Bracamonte revela cómo fue el reencuentro con la mujer de su vida tras 38 años separadas: "Pensé que nunca más la iba a ver"

La reconocida cantante criolla Cecilia Bracamonte se emocionó al hablar sobre la mujer de su vida. Ambas se casaron en 2024, luego de un inesperado reencuentro a casi dos décadas de su ruptura.

Cecilia Bracamonte se sinceró en entrevista con Magaly Medina.
Cecilia Bracamonte se sinceró en entrevista con Magaly Medina.Foto: composición LR/YouTube/Andina
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Después de sorprender al revelar que en 2024 se casó en Miami con la mujer que considera el gran amor de su vida, Cecilia Bracamonte compartió nuevos detalles sobre la historia que volvió a unirlas tras casi cuatro décadas de distancia. La cantante criolla recordó cómo el destino las puso frente a frente cuando ambas atravesaban etapas muy distintas a las que vivieron en su juventud.

En una conversación con Magaly Medina, la intérprete de ‘Regresa’ aseguró que el reencuentro ocurrió en un momento de madurez personal para las dos. Lejos de la intensidad de los años en los que decidieron tomar caminos separados, esta vez encontraron el espacio necesario para reconstruir un vínculo que parecía perdido para siempre.

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Durante la entrevista, Cecilia Bracamonte explicó que su primera relación terminó cuando ambas eran muy jóvenes y que, con el paso del tiempo, entendió que no supo valorar a quien tenía a su lado. Al recordar aquellos años, reconoció los motivos que las llevaron a alejarse. “Éramos chiconas: ella tenía 23 años; yo tenía 25 más o menos. No sabía valorar lo que tenía al frente, que era una persona que daba la vida por mí”, manifestó.

La artista admitió además que los prejuicios de la época y su carácter influyeron en sus decisiones: “También. Yo estaba mareada porque estaba en plena efervescencia. Cecilia Bracamonte por todas partes. No podía apreciar esto que era como un diamante para mí”.

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El inesperado encuentro de Cecilia Bracamonte con la mujer de su vida

Fue entonces cuando la cantante relató que volvieron a verse en un local luego de 38 años. Según contó, una amiga convenció a su entonces expareja de asistir a una de sus presentaciones, aunque ella inicialmente no quería hacerlo. Al recordar ese momento, Bracamonte confesó que jamás imaginó tenerla nuevamente frente a frente. “Yo estaba en el Cocodrilo Verde. Ella fue a verme sin querer queriendo, fue media arrastrada por una amiga de ella. No me quería ver. Pensaba que yo podía estar molesta”, confesó.

En ese contexto, la artista explicó que ambas llegaban a ese encuentro después de experiencias sentimentales muy distintas: “Ella salía de una relación de 36 años. Para ella muy bonita y de la que yo salía era espantosa”.

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La emoción volvió a hacerse evidente cuando recordó el instante exacto en que la vio después de tantos años. “Cuando terminé mi espectáculo me dicen: ‘Está abajo’. Me cambié y bajé... y la vi al fondo. Sentía que... no esperaba. Yo pensé que nunca más la iba a ver. Nos encontramos, nos abrazamos muy fuerte y después le pedí el teléfono a alguien”, manifestó.

“Es mi compañera para el resto de mi vida”: Cecilia Bracamonte enamorada más que nunca de su esposa

Tras aquel abrazo, las conversaciones se volvieron frecuentes porque necesitaban ponerse al día después de tantos años separadas. Poco a poco, la conexión que creían perdida volvió a aparecer y confirmó que el vínculo entre ambas seguía intacto pese al tiempo transcurrido. Para Bracamonte, la diferencia estuvo en que esta vez las dos llegaron a ese momento desde una etapa distinta de sus vidas. “Habíamos madurado. Ella era ya una mujer, y yo también. Coincidimos en un montón de cosas. En realidad no nos desconocíamos. Simplemente habíamos madurado, pero teníamos la misma química”, declaró a la ‘Urraca’.

La cantante explicó que esa cercanía terminó por convertirse nuevamente en amor, al punto de imaginar su futuro junto a ella. Por eso, no dudó en describirla como la persona con la que quiere compartir el resto de su vida. “Yo comencé a admirarla, a quererla mucho, y me terminó fascinando. Y es mi compañera para el resto de mi vida, lo que me quede de vida. Así de fuerte”, sentenció.

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