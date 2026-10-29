Yojany Rujel, investigada por fuga de exjuez César Hinostroza, cayó con “La Hermandad Fronteriza”

Yojany Rugel, exfuncionaria de migraciones, es una de las 12 detenidas.

Yojany Rugel, exfuncionaria de migraciones, es una de las 12 detenidas.

Yojany Dominga Rujel Sullón, exfuncionaria de la Superintendencia Nacional de Migraciones y esposa del excongresista tumbesino Juan Yuyes Meza, permanece detenida preliminarmente en el marco de una investigación contra la presunta organización criminal La Hermandad Fronteriza.

Ella estuvo vinculada en el 2018 a otra investigación relacionada con la salida del país del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, involucrado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

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Rujel Sullón fue detenida el martes durante un operativo ejecutado en Lima, Callao, Tumbes, Puno y Lambayeque. La intervención, autorizada judicialmente, terminó con la detención de 12 personas, entre ellas trabajadores y antiguos funcionarios de Migraciones, además de efectivos policiales investigados por su presunta participación en actividades ilícitas vinculadas al tránsito de extranjeros.

La investigación apunta a una supuesta manipulación de registros migratorios y a la omisión de procedimientos de control para permitir movimientos irregulares a través del país, principalmente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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De acuerdo con la hipótesis fiscal, los involucrados habrían recibido pagos de entre 200 y 300 dólares por cada persona beneficiada. Durante las diligencias se incautaron 10 mil dólares, equipos electrónicos, tarjetas migratorias y documentación que será evaluada por las autoridades.

La pesquisa se originó tras una denuncia de la Superintendencia Nacional de Migraciones por presuntas irregularidades registradas entre 2022 y 2025.

De acuerdo con la información fiscal, los investigados habrían facilitado la salida del país de menores de edad sin las autorizaciones correspondientes.

Otro de los aspectos centrales es la supuesta incorporación de información falsa en el Registro de Información Migratoria, mediante la consignación de movimientos de ciudadanos extranjeros que no habrían estado físicamente en los puestos de control.

Los investigados afrontan sospechas por presuntos delitos de tráfico ilícito de migrantes agravado, atentado contra la integridad de datos informáticos, falsedad genérica y banda criminal.

Durante los allanamientos se incautaron equipos electrónicos y documentos que serán analizados por las autoridades.

El nombre de Yojani Rujel Sullón ya había sido mencionado públicamente en octubre de 2018, cuando se investigó la fuga del exjuez supremo César Hinostroza hacia Ecuador, pese a las investigaciones que afrontaba en el Perú.

Entonces Rujel se desempeñaba como supervisora de Migraciones en Tumbes y era identificada como la jefa de la trabajadora Yhenifferd Bustamante Moretti, quien intervino directamente en los procedimientos migratorios relacionados con la salida de Hinostroza.

Rujel Sullón es esposa del excongresista por Tumbes Juan Carlo Yuyes Meza, quien integró la bancada de Fuerza Popular durante el periodo parlamentario 2016-2019.

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El nuevo operativo abre interrogantes sobre la presunta existencia de irregularidades en los sistemas de control migratorio y sobre la posible participación de servidores públicos en actividades ilícitas.

No obstante, la responsabilidad penal de Rujel Sullón y de los demás investigados deberá establecerse mediante las diligencias fiscales y las decisiones judiciales correspondientes.

Según la Policía Nacional del Perú, la banda criminal La Hermandad Fronteriza es investigada desde 2019 por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de migrantes y la manipulación de registros migratorios.

Aparte de las 12 personas con detención preliminar judicial por un plazo máximo de siete días, se incautaron US$10.000, doce equipos celulares y tres laptops.

También tarjetas migratorias, dispositivos electrónicos, documentos y otros elementos de interés para la investigación.

Para los investigadores, los integrantes de esta presunta organización habrían captado a ciudadanos nacionales y extranjeros a cambio de pagos, utilizando registros migratorios fraudulentos y omitiendo o falsificando información para facilitar movimientos migratorios irregulares.



