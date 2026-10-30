Piura: Un padre y sus tres hijos comerciantes mueren acribillados a balazos

En Castilla, Piura, el distrito donde Francisco Pizarro fundó el 15 de agosto de 1532 la primera ciudad española en el Perú, bajo el nombre de San Miguel de la Nueva Castilla, los vecinos casi no salen después de las 10 de la noche. En este barrio, asfixiado por la delincuencia, cuatro miembros de una familia, murieron la noche del sábado acribillados por sicarios.

El cuádruple crimen ocurre mientras la presidenta de la República, Keiko Fujimori, realizaba una visita de Estado oficial a El Salvador para reunirse con su homólogo Nayib Bukele con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad ciudadana y el sistema penitenciario.

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Durante este encuentro oficial, ambos mandatarios firmaron una declaración conjunta y acuerdos clave de cooperación técnica y de intercambio de estrategias orientadas a combatir el crimen organizado transnacional y la delincuencia común que en lo que va del año ha dejado 1.612 homicidios acumulados hasta octubre, con un promedio de casi 6 asesinatos al día, según los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Alrededor del 72% al 76% de los asesinatos han sido cometidos mediante disparos por proyectil de arma de fuego.

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Castilla vivió una noche de terror. Ese distrito ya no aguanta más. Muchos quieren irse de allí, pero no pueden, no saben, no tienen cómo. En el barrio están asfixiados por el hampa.

Allí, un padre y sus tres hijos, todos ellos comerciantes, murieron acribillados cuando retornaban a su domicilio, desde un mercado donde realizaron sus actividades comerciales.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 9.45 de la noche. Las víctimas se desplazaban a bordo de una camioneta Toyota Rush, de placa P4O-102. Según la información preliminar, sujetos armados interceptaron el vehículo y desataron una lluvia de disparos. Se reportaron más de 20 tiros.

Los integrantes de la familia fueron identificados como Rigoberto Alejan Golles Girón (56), padre de familia, y sus hijos Jhon Evert Goyes Herreros (34), Carolina Lisbet Golles Herreros (37) y Hervyn Crsthian Golles Herreros (32).

Los cuatro se dedicaban al comercio y, según la información proporcionada por la Policía, regresaban de un centro de abastos cuando fueron víctimas del feroz ataque.

Tras el atentado, las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde, lamentablemente, se reportó el fallecimiento de los cuatro integrantes de la familia.

Rigoberto Golles Girón era padre de cinco hijos, tres de los cuales murieron junto a él. Mientras que Mía, de apenas 13 años, y Kenry, de 25 años, hoy enfrentan la irreparable pérdida de su padre y sus tres hermanos.

Este nuevo hecho de sangre vuelve a poner en evidencia la grave situación de inseguridad que golpea a Piura y deja interrogantes que deberán esclarecer las autoridades. ¿Quiénes ordenaron al múltiple asesinato?, ¿por qué los acribillaron?

Las circunstancias y el móvil del crimen deberán ser determinados mediante las investigaciones policiales y fiscales. Castilla, el distrito de origen histórico y de una tierra de profundas raíces milenarias de la cultura Tallán, está de luto. Cuatro miembros de una misma familia fueron arrebatados en una sola noche. Una familia de comerciantes destruida por las balas.