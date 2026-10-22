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Exportaciones mineras superan los US$49.500 millones y DHL refuerza transporte de carga en Perú

La compañía proyecta un crecimiento de 23% en el volumen de carga ligado a esta actividad para fines de año. Los envíos incluyen repuestos y componentes industriales de hasta 3.000 kilos, con plazos de entrega de entre 24 y 48 horas, según el destino.

DHL Express refuerza su servicio Mining Express en Perú, mejorando el transporte de carga para el sector minero con envíos de hasta tres toneladas en 24 a 48 horas.
DHL Express refuerza su servicio Mining Express en Perú, mejorando el transporte de carga para el sector minero con envíos de hasta tres toneladas en 24 a 48 horas.DHL
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DHL Express reforzará su servicio de transporte de carga para el sector minero en Perú, con envíos de hasta tres toneladas y plazos de entrega de entre 24 y 48 horas, según el destino. La empresa busca atender el traslado de repuestos, componentes industriales y equipos que las compañías necesitan para mantener sus operaciones.

El anuncio llega en un periodo de crecimiento de las exportaciones mineras peruanas. Entre enero y julio de 2026, estas alcanzaron los US$49.584 millones, un incremento de 55,4% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) citadas por la empresa.

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La compañía informó que el volumen de carga que moviliza para este sector también creció respecto de 2025 y proyectó un avance de 23% al cierre de este año.

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DHL amplía su servicio de carga para la minería peruana

La empresa fortalecerá Mining Express, su servicio para el transporte de suministros destinados a las operaciones mineras. La solución contempla pallets de hasta 1.000 kilos por pieza y embarques de carga industrial de hasta 3.000 kilos.

Los plazos de entrega previstos van de 24 a 48 horas, dependiendo del destino. El servicio también incluye la coordinación de recojos de distintos proveedores, el seguimiento de los envíos y asistencia con los trámites aduaneros para las importaciones.

¿Qué capacidad tendrá el servicio de carga minera de DHL?

La compañía señaló que el servicio cuenta con el respaldo de su red internacional y de una aeronave con capacidad de hasta 42 toneladas por vuelo, con frecuencias de lunes a sábado hacia sus centros de conexión. DHL también ofrece cobertura de recojo y entrega en más de 220 países y territorios.

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