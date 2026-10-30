Cantante Amy Gutiérrez habla de su pansexualidad y revela cómo la vive con su novio: “Él se arrodilló” La salsera peruana de 28 años Amy Gutiérrez se presentó en el podcast de Andrea Llosa y habló abiertamente sobre su orientación.

Amy Gutiérrez, una de las voces femeninas más importantes de la salsa peruana, estuvo en el programa de entrevistas de Andrea Llosa, donde habló abiertamente sobre su orientación sexual: la pansexualidad, que consiste en sentir atracción por personas sin importar su género.

La cantante de 28 años aseguró que no se arrepiente de haber confesado esa parte de su vida, aunque reconoció que la decisión tuvo consecuencias en su carrera, pues llegó a perder importantes contratos laborales. “No me arrepiento de haber dicho que soy pansexual”, dijo.

Amy Gutiérrez revela cómo vive su pansexualidad con su novio

En el podcast de entrevistas de Andrea Llosa, 'La capilla', Amy Gutiérrez contó sobre cómo vive su pansexualidad al lado de su actual pareja, con quien lleva casi dos años de relación. La artista se mostró muy enamorada y destacó los detalles que tiene su novio con ella, quien conoce y respeta su orientación sexual.

“Todos los días me enamoro más de él. Yo estoy muy contenta. Es muy lindo, muy noble. Es muy engreidor. No hay día en que no me haga el desayuno”, contó muy emocionada.

Además, la también actriz sorprendió al revelar que su novio le regaló un anillo, aunque no se trató de una propuesta de matrimonio. “Fuimos a un restaurante bien bonito, se arrodilló y yo dije: ‘Me va a pedir matrimonio y recién tenemos cuatro meses, no lo sé’. Pero me entregó un anillo de promesa”, declaró la exintegrante de Son Tentación y You Salsa.

Amy Gutiérrez confiesa que pensó en quitarse la vida tras caer en el alcohol y la depresión

Durante la entrevista, Amy Gutiérrez confesó que atravesó una etapa muy difícil, en la que cayó en el alcohol y sufrió depresión. La salsera reveló que pensó en quitarse la vida. “Todo era de madrugada y no había día en que yo no trabajara. Me refugiaba mucho en el alcohol por la depresión, porque me sentía insuficiente, mala, tonta, fea. Las relaciones tóxicas que tenía me hacían sentir así”, manifestó.

“Yo seguía acumulando estos traumas, estos huecos, estos vacíos. Tenía momentos en los que quería quitarme la vida. Estuve con personas que me mataron en vida, que me hacían sentir que era una estúpida”, recordó la cantante.