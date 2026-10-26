Aristóteles y la frase sobre la amistad como centro de la vida: “No te fíes de alguien que no tiene amigos, porque es imposible que sea feliz” Una frase atribuida a Aristóteles resalta la importancia de la amistad en la búsqueda de la felicidad, proponiendo que sin amigos, nadie elegiría vivir.

En los libros VIII y IX de la Ética a Nicómaco, Aristóteles examina las características de las relaciones humanas y cómo estas influyen en el bienestar.

En los libros VIII y IX de la Ética a Nicómaco, Aristóteles examina las características de las relaciones humanas y cómo estas influyen en el bienestar. Foto: Vanitatis

“No te fíes de alguien que no tiene amigos, porque alguien que no tiene amigos es imposible que sea feliz” es una frase atribuida a Aristóteles que invita a revisar el lugar de los vínculos personales en su pensamiento. El filósofo griego dedicó los libros VIII y IX de la Ética a Nicómaco a examinar esas relaciones, sus características y las razones por las que las personas buscan compañía.

Aquel interés forma parte de una investigación más amplia sobre cómo alcanzar una existencia plena. Según la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, su propuesta ética estudia la conexión entre el carácter, las decisiones y el bienestar humano. Dentro de ese marco, los afectos tienen un espacio junto con otros bienes, como el conocimiento, el placer y la prosperidad.

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¿Por qué Aristóteles afirmaba que la felicidad es imposible sin amigos?

La expresión atribuida al pensador griego funciona como una advertencia sobre el valor de construir vínculos de confianza, puesto que los bienes materiales resultan insuficientes por sí solos. En el inicio del libro VIII de la Ética a Nicómaco, el filósofo sostiene: “Sin amigos nadie elegiría vivir, aunque tuviera todos los demás bienes”.

Para entender dicho planteamiento, conviene aclarar qué entendía por eudaimonía o plenitud vital, un concepto vinculado con el ejercicio de las virtudes. Desde esa perspectiva, conservar lazos cercanos permite desarrollar capacidades altruistas como compartir actividades, ofrecer ayuda y actuar con generosidad, razón por la cual incluso quien disfruta de buena fortuna requiere seres queridos.

Asimismo, la convivencia diaria brinda oportunidades para aprender de comportamientos valiosos y mantener acciones nobles en el tiempo. Aunque la compañía de personas virtuosas contribuye a formar el carácter y enriquece la existencia humana, este razonamiento no permite concluir que alguien en soledad sea necesariamente poco confiable.

¿Cuáles son los tres tipos de amistad según Aristóteles?

Aristóteles clasifica las relaciones humanas en tres categorías dentro de su filosofía moral. La primera es el vínculo por utilidad, en el cual el aprecio depende de las ventajas directas que cada individuo obtiene del trato. En el capítulo VIII.3, el pensador explica que bajo este esquema "el aprecio depende de aquello que el otro proporciona", de modo que el lazo se disuelve cuando la conveniencia desaparece.

El segundo tipo corresponde a la amistad por placer, cuyo pilar principal radica en el entretenimiento y la satisfacción de compartir tiempo juntos. El filósofo asocia esta modalidad con la etapa juvenil y advierte que tiende a ser efímera, ya que si los gustos mutuos cambian, "el vínculo pierde su principal sostén" al no basarse en una admiración ética profunda.

Por último, la amistad por virtud representa la forma más sólida y completa, pues nace del respeto hacia el buen carácter del prójimo y el deseo sincero de su bienestar. Según el análisis de Stanford, aunque este afecto requiere tiempo para consolidarse, también aporta beneficios y momentos agradables, pues "su fundamento permanece en el reconocimiento de las cualidades de cada uno".