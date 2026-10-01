Perú supera los 2.500 casos de sarampión en un año y se ubica entre los países más afectados del continente

El Perú acumula 2.543 casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, frente a los cuatro registrados durante todo el año anterior, de acuerdo con la Sala Situacional de Sarampión del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa). El incremento sitúa al país entre los que presentan mayor número de contagios en el continente y evidencia la expansión de una enfermedad que había logrado mantenerse bajo control. En setiembre, un adolescente de 16 años falleció en Loreto sin contar con ninguna dosis de la vacuna, en el primer deceso por esta causa reconocido oficialmente en el país en 23 años.

La transmisión ya no se limita a los primeros focos identificados. El virus circula en distintas regiones, aunque el impacto epidemiológico presenta diferencias marcadas. Puno registra la mayor incidencia nacional, con 120,63 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que Madre de Dios alcanza 86,91. Ambas regiones fronterizas concentran tasas muy superiores al promedio nacional, de 7,34 por cada 100.000 habitantes.

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Puno y Madre de Dios concentran las mayores tasas

El reporte del Minsa muestra que Puno supera en más de 16 veces la incidencia nacional. Madre de Dios, fronteriza con Brasil, presenta una tasa casi 12 veces mayor que el promedio del país. En otras regiones, Arequipa registra 10,03 casos por cada 100.000 habitantes; Loreto, 9,64; y Ucayali, 4,09.

La presencia del virus también se ha reportado en Moquegua, Cusco, Tacna, Callao, Huancavelica, Piura y Lima, entre otras jurisdicciones. Esta distribución amplía el alcance de la respuesta sanitaria, debido a que la circulación del sarampión en distintas zonas incrementa la posibilidad de transmisión entre personas que no cuentan con protección suficiente.

Ante el riesgo de diseminación, el Gobierno declaró en mayo una emergencia sanitaria por 90 días en Lima Metropolitana, Puno y otras jurisdicciones. En agosto, prorrogó la medida por un periodo adicional de 90 días, debido a que las coberturas de inmunización seguían por debajo de los niveles necesarios para interrumpir la transmisión.

La vacunación no alcanza la cobertura necesaria

El avance del sarampión ocurre sobre una población susceptible que se ha acumulado durante varios años. Al inicio de 2026, el Ministerio de Salud estimó que 291.365 niños de 1 a 4 años no contaban con protección suficiente frente a la enfermedad debido a las brechas de vacunación acumuladas entre 2022 y 2025.

Para reducir la circulación del virus, alrededor del 95% de la población infantil debe contar con las dos dosis de la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (SPR). Sin embargo, las coberturas nacionales de 2025 llegaron a 90,4% para la primera dosis y 82% para la segunda, por debajo de ese umbral.

El rezago continuó durante 2026. A fines de septiembre, solo el 57% de los niños previstos había recibido la primera dosis y el 48% la segunda.

La brecha resulta relevante por la capacidad de transmisión del sarampión. Una persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas que no cuentan con inmunidad. En ese escenario, un caso importado puede desencadenar cadenas de transmisión local cuando encuentra a personas sin protección, lo que dificulta contener el brote.

En abril, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre la necesidad de intensificar la vacunación y la búsqueda activa de casos. Como parte de las acciones, más de 350 profesionales de salud de Puno recibieron capacitación para identificar y atender la enfermedad.

Los contagios aumentaron desde la semana 12

La evolución semanal del brote muestra un ascenso sostenido desde aproximadamente marzo, en la semana epidemiológica 12. A partir de la semana 20, los registros superaron frecuentemente los 100 casos confirmados por semana y alcanzaron un pico cercano a los 150 contagios alrededor de la semana 35.

Aunque las últimas cifras muestran una reducción, la tendencia debe interpretarse con cautela porque los registros recientes pueden estar sujetos a actualización. La disminución de las notificaciones no permite, por sí sola, concluir que la transmisión haya sido interrumpida.

Vacunación disponible todo el año

Frente al avance del sarampión, el Ministerio de Salud recordó que la vacuna SPR está disponible durante todo el año en los establecimientos de salud del país y no únicamente en jornadas especiales. Margarita Yanamango Contreras, directora ejecutiva de Inmunizaciones del Minsa, señaló que la prioridad es que los niños completen las dos dosis que protegen contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

El esquema nacional también contempla la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) para niños y adolescentes de 9 a 18 años, la Tdap para gestantes y las dosis contra el neumococo y la influenza para mayores de 60 años. El Minsa informó que estas acciones incluyen intervenciones en zonas rurales, comunidades indígenas, áreas fronterizas y periferias urbanas, donde busca reducir las brechas de inmunización.



