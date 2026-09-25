La muerte de un adolescente de 16 años en Loreto por sarampión marca un grave punto crítico en Perú, donde la enfermedad había estado controlada durante décadas. | Canal N

La muerte de un adolescente de 16 años en Loreto por sarampión marca un grave punto crítico en Perú, donde la enfermedad había estado controlada durante décadas. | Canal N

La muerte de un adolescente de 16 años en Loreto marca un punto crítico para una enfermedad que Perú había logrado mantener bajo control durante décadas. El menor falleció luego de presentar complicaciones respiratorias que evolucionaron a una neumonía y no tenía ninguna dosis contra el sarampión. El caso fue reportado por las autoridades sanitarias como el primer fallecimiento por esta enfermedad en décadas.

Pero el deceso no aparece aislado. Ocurre mientras el país atraviesa un brote que ya supera los 2.000 casos confirmados y con una emergencia sanitaria prorrogada hasta noviembre en 14 jurisdicciones. El propio decreto que extendió la medida reconoció que las coberturas alcanzadas eran insuficientes para garantizar la seguridad epidemiológica y que ningún escenario evaluado había llegado al estándar de 95%.

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Una brecha que empezó mucho antes del brote

Para César Munayco, jefe del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa), el problema no comenzó con el primer caso de este año.

"Las brechas vienen desde el año 2002", explicó. El especialista ubica el inicio en el proceso de descentralización de los servicios de salud y señala que la disminución de las coberturas se hizo más evidente desde 2010. La pandemia profundizó el problema.

Aunque después de la emergencia por COVID-19 hubo una recuperación en los menores de 5 años, esa mejora no alcanzó de la misma manera a los grupos de mayor edad. Munayco estima que casi la mitad de las personas entre 15 y 30 años no está protegida, justamente el grupo que concentra entre 60% y 70% de los casos actuales.

La cifra nacional muestra la magnitud del rezago. Al 16 de septiembre, solo 46,7% de la población objetivo había recibido la segunda dosis de la vacuna SPR: 206.318 dosis aplicadas frente a una meta anual de 442.061. La primera dosis alcanzaba 56,1%.

En Loreto, la segunda dosis llegaba apenas al 37,4%; en Ucayali, al 36,2% y en Madre de Dios, al 38,4%. Son cifras muy alejadas del 95% que el Minsa plantea como cobertura necesaria para alcanzar seguridad epidemiológica.

Las alertas llegaron antes de la muerte

El brote tampoco tomó al sistema completamente por sorpresa. En abril, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza ya había advertido sobre las bajas coberturas y el riesgo de importación y transmisión del virus. En mayo se declaró la emergencia sanitaria y en agosto tuvo que ser prorrogada porque las coberturas seguían sin alcanzar el estándar requerido. El decreto de extensión advirtió incluso de un alto riesgo de diseminación a nivel nacional.

El 23 de septiembre, un día antes de conocerse públicamente la muerte del adolescente, la MCLCP emitió una nueva alerta. Identificó como obstáculos la baja prioridad de la vacunación, la desarticulación institucional, el lento avance de las inmunizaciones, problemas de gestión presupuestal y una débil comunicación comunitaria. También pidió cerrar las brechas antes de que otros factores, como el Fenómeno El Niño 2026-2027, compliquen todavía más la respuesta.

Para el exministro de Salud Víctor Zamora, la muerte es la consecuencia de un problema prevenible. "Es inaceptable", sostuvo. A su juicio, las alertas no se tradujeron con suficiente rapidez en una intervención capaz de recuperar a toda la población susceptible.

Zamora cuestiona además la capacidad de conducción del programa de inmunizaciones y señala que este año hubo 3 cambios en su liderazgo. Esa apreciación corresponde a su análisis y no a una evaluación oficial del Minsa.

Loreto: el virus avanza donde llegar también cuesta

El caso del adolescente muestra, además, que la brecha no se explica únicamente por porcentajes nacionales.

En la comunidad de Alto Monte, en la provincia de Ramón Castilla, el personal sanitario encontró resistencia para realizar la atención y la vacunación. Munayco explicó que para ingresar a la zona se necesita autorización de la propia comunidad y que, inicialmente, la familia del adolescente no permitió su traslado a un establecimiento de mayor capacidad.

"No permitieron que se tomaran las muestras ni que se trasladara al paciente", relató el jefe del CDC-Minsa. Cuando finalmente aceptaron llevarlo al establecimiento de salud, el cuadro ya era grave. El adolescente murió después de desarrollar neumonía.

El brote en esta zona ya había dejado más de 30 casos, según Munayco, y la cercanía con la frontera añade otra dificultad: tres casos fueron detectados en Tabatinga, Brasil. La movilidad de las personas entre regiones y países favorece que el virus encuentre nuevos grupos susceptibles.

La respuesta se intensificó. El Minsa pasó de dos a cuatro brigadas dentro de la comunidad y desplegó otras 19 en las zonas cercanas. Hasta el momento de la entrevista con Munayco, más de 23.000 personas habían sido vacunadas como parte de la intervención en Loreto.

El problema es también geográfico. En una región atravesada por ríos y comunidades de difícil acceso, una campaña no consiste únicamente en disponer de vacunas: implica llegar físicamente a la población y conseguir que esta acepte la intervención.

El FEN suma otra presión al sistema

Mientras Salud intenta contener el sarampión, el sector también prepara su respuesta frente al Fenómeno El Niño 2026-2027. El escenario obliga a mirar el problema más allá de una sola enfermedad.

Zamora advierte que el sistema tendrá que responder simultáneamente a sarampión, dengue, leptospirosis y otros riesgos asociados al FEN. Según su análisis, el problema no es solo cuánto dinero existe, sino si hay una asignación extraordinaria y claramente definida para que las regiones puedan ejecutar las acciones necesarias.

El riesgo es que las emergencias compitan por los mismos equipos, brigadas, presupuesto y capacidad operativa.

El sarampión, una enfermedad para la que existe una vacuna eficaz y disponible gratuitamente, terminó encontrando en el país una población susceptible acumulada durante años. El adolescente de Loreto no inauguró esa brecha: la hizo visible en su forma más grave.