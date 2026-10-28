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Alerta epidemiológica en Tumbes: confirman 2.394 contagios de dengue impulsados por lluvias de El Niño

La Dirección Regional de Salud ha señalado que los distritos de Corrales, Tumbes, San Juan de la Virgen y Papayal son los más críticos, requiriendo medidas de vigilancia y prevención.

Cuatro distritos en Tumbes están bajo vigilancia por dengue. Corrales, Tumbes, San Juan de la Virgen y Papayal requieren acciones adecuadas para prevenir la proliferación del mosquito transmisor.
Cuatro distritos en Tumbes están bajo vigilancia por dengue. Corrales, Tumbes, San Juan de la Virgen y Papayal requieren acciones adecuadas para prevenir la proliferación del mosquito transmisor.Foto: Andina/Composición LR
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Tumbes acumula 2.394 casos de dengue en lo que va de 2026, cifra que supera en más del doble los 1.021 contagios registrados durante todo el año anterior. El aumento mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, ante las lluvias asociadas a las condiciones del Fenómeno El Niño, que favorecen la aparición de criaderos del mosquito transmisor.

La Dirección Regional de Salud (Diresa) identificó varios distritos que requieren mayor vigilancia para contener la propagación de la enfermedad. La acumulación de agua en recipientes y otros espacios puede facilitar la reproducción del Aedes aegypti, por lo que las autoridades recomiendan reforzar las acciones preventivas en las zonas expuestas.

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Cuatro distritos de Tumbes concentran la alerta por dengue

Entre los sectores que presentan mayor riesgo de transmisión figuran Corrales, Tumbes, San Juan de la Virgen y Papayal, según la información de la Diresa. En estas localidades resulta importante intensificar la vigilancia y evitar que los espacios con agua acumulada se conviertan en focos de reproducción del mosquito.

El incremento reportado durante 2026 ya supera ampliamente el balance de todo 2025. Las lluvias registradas en los últimos días generan condiciones favorables para la proliferación del vector, debido a que el agua estancada puede permanecer en recipientes, baldes, llantas y otros objetos expuestos a la intemperie.

Las autoridades sanitarias mantienen el llamado a la población para colaborar con las medidas de prevención y eliminar posibles criaderos dentro y alrededor de las viviendas. La detección temprana de síntomas también es importante para recibir atención médica y reducir el riesgo de complicaciones.

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¿Cómo prevenir el dengue durante la temporada de lluvias?

Para disminuir la reproducción del mosquito transmisor, se recomienda retirar el agua acumulada en recipientes, llantas, baldes y cualquier objeto que pueda almacenarla. Los depósitos destinados a guardar agua deben permanecer bien tapados y limpiarse de manera periódica para evitar que se conviertan en criaderos.

El uso de repelente también forma parte de las medidas preventivas recomendadas para reducir las picaduras. Estas acciones cobran importancia durante los periodos de lluvia, cuando pueden aumentar los lugares propicios para que el Aedes aegypti deposite sus huevos.

El dengue puede provocar fiebre alta, dolor de cabeza intenso, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y sarpullido. Si aparecen estos síntomas, las autoridades aconsejan acudir al establecimiento de salud más cercano para una evaluación médica y evitar la automedicación.

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