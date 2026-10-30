JEE inició la proclamación de resultados de las elecciones regionales y municipales 2026

JEE inició la proclamación de resultados de las elecciones regionales y municipales 2026

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciaron la proclamación descentralizada de resultados de cómputo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Las primeras audiencias de proclamación, todas en el ámbito distrital, iniciaron el último 28 de octubre en los JEE de Jaén, Tumbes, Bagua y Oxapampa. Luego, el 29, hicieron lo propio los JEE de Lima Oeste 1, Lima Oeste 3, Jaén, Huamanga y Huaraz. Este viernes 30 se ha programado audiencia de proclamación el JEE de Moyobamba y Trujillo.

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Las proclamaciones de resultados de las ERM se realizarán de manera progresiva en los próximos días, y se estima que concluirán hacia la segunda semana de noviembre.

Los JEE realizan la programación de sus respectivas audiencias públicas tras recibir de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) el reporte del cómputo al 100 por ciento de las actas contabilizadas.

Demoras en proclamación de resultados

Las elecciones regionales y municipales se realizaron el último 4 de octubre. La segunda vuelta está programada para el 6 de diciembre.

Es decir, casi un mes después de que los ciudadanos acudieran a las urnas, recién se conocen los resultados oficiales. Las reglas del JNE de impugnar votos y actas, solicitar recuentos y presentar apelaciones ante distintas instancias electorales garantiza el respeto al voto popular, sin embargo, también implica demoras.

El especialista en derecho electoral, Jorge Jáuregui, explicó a La República que la demora en la proclamación de resultados se debe al sistema de votación convencional que se utiliza, basado en el sufragio presencial y el registro manual de los resultados.

Si bien ello ofrece garantías de seguridad, también genera demoras en el procesamiento de las actas electorales. Los errores materiales durante el llenado de estos documentos y la necesidad de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan las observaciones son algunos de los factores que prolongan la proclamación de las autoridades electas, anotó.

El procedimiento también está expuesto a errores materiales durante el llenado de las actas. Por ello, enfatizó que la falta de firmas, la omisión de datos u otras inconsistencias pueden impedir que las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) procesen determinados documentos y los incorporen al cómputo oficial.

Cuando esto ocurre, las actas deben ser remitidas a los JEE para que resuelvan las observaciones. El procedimiento puede incluir audiencias y decisiones jurisdiccionales, lo que extiende los plazos del procesamiento electoral.

Resultados

JEE de Tumbes

Provincia Distrito Votos válidos Organización Política Tumbes Corrales 28.002% Renovación Popular Tumbes La Cruz 38.023% Fe en el Perú Tumbes Pampas de Hospital 47.271% Somos Perú Tumbes San Jacinto 40.079% Fe en el Perú Tumbes San Juan de la Virgen 22.502% APP Zarumilla Aguas Verdes 29.783% Somos Perú Zarumilla Matapalo 30.889% APP Zarumilla Papayal 33.622% Fe en el Perú Contralmirante Villar Punta Sal 35.452% Somos Perú Contralmirante Villar Casitas 54.497% APP

JEE de Jaén (Cajamarca)

Provincia Distrito Votos válidos Organización Política San Ignacio Chiringos 46.954% APP San Ignacio Huarango 43.050% APP San Ignacio La Coipa 44.452% Somos Perú San Ignacio Namballe 38.405% Movimiento Regional Cajamarca Renace San Ignacio San José de Lourdes 58.559% APP San Ignacio Tabaconas 35.722% Somos Perú

JEE de San Pablo (Cajamarca)

Provincia Distrito Votos Válidos Organización Política San Pablo San Bernardino 35.054% Perú Primero San Pablo San Luis 44.205% Movimiento Político Regional Cajamarca Renace San Pablo Tumbadén 62.672% Movimiento Político Regional Cajamarca Renace

JEE de Bagua

Provincia Distrito Votos Válidos Organización Política Utcubamba Cajaruro 25.308% Movimiento Regional Amazonense Unidos por el Campo Utcubamba Cumba 34.574% Juntos por el Perú Utcubamba El Milagro 28.880% Movimiento Regional Amazonense Unidos por el Campo Utcubamba Jamalca 38.804% APP Utcubamba Lonya Grande 32.673% Somos Perú Utcubamba Yamon 55.446% Somos Perú Condorcanqui El Cenepa 27.829% Movimiento Regional Amazonense Unidos por el Campo Condorcanqui Rio Santiago 27.711% Somos Perú

JEE de Oxapampa

Provincia Distrito Votos Válidos Organización Política Oxapampa Chontabamba 33.324% Podemos Perú Oxapampa Constitución 35.899% Frente de la Esperanza 2021 Oxapampa Huancabamba 41.499% Podemos Perú Oxapampa Palcazu 34.603% Somos Perú Oxapampa Pozuzo 63.951% Alianza Regional por el Perú Oxapampa Puerto Bermúdez 46.268% Somos Perú Oxapampa Villa Rica 41.141% Frente Popular Agrícola FÍA del Perú

JEE de Huamanga

Provincia Distrito Votos Válidos Organización Política La Mar Anchihuay 58.607% APP - Trabaja Ayacucho La Mar Anco 48.384% APP - Trabaja Ayacucho La Mar Ayna 51.254% Podemos Perú La Mar Chilcas 36.615% APP - Trabaja Ayacucho La Mar Chungui 39.615% APP - Trabaja Ayacucho La Mar Luis Carranza 100% APP - Trabaja Ayacucho La Mar Ninabamba 59.380% Libertad Popular La Mar Oronccoy 28.462% Libertad Popular La Mar Patibamba 61.554% APP - Trabaja Ayacucho La Mar Río Magdalena 31.875% Libertad Popular La Mar Samugari 60.078% APP - Trabaja Ayacucho La Mar Santa Rosa 39.484% APP - Trabaja Ayacucho La Mar Tambo 65.150% APP - Trabaja Ayacucho La Mar Unión Progreso 39.401% APP - Trabaja Ayacucho Huanta Ayahuanco 37.564% Podemos Perú Huanta Canayre 38.518% Podemos Perú Huanta Chaca 51.185% Podemos Perú Huanta Huamanguilla 80.082% Podemos Perú Huanta Iguain 43.074% APP - Trabaja Ayacucho Huanta Llochegua 49.462% Podemos Perú Huanta Luricocha 45.523% Podemos Perú Huanta Pucacolpa 41.019% Perú Primero Huanta Putis 39.815% Podemos Perú Huanta Santillana 58.994% Podemos Perú Huanta Sivia 46.164% Podemos Perú Huanta Uchuraccay 26.321% Perú Primero Vilcas Huamán Accomarca 45.765% APP - Trabaja Ayacucho Vilcas Huamán Carhuanca 36.935% Podemos Perú Vilcas Huamán Concepción 59.486% APP - Trabaja Ayacucho Vilcas Huamán Huambalpa 51.813% Podemos Perú Vilcas Huamán Independencia 64.474% Podemos Perú Vilcas Huamán Saurama 43.150% Libertad Popular Vilcas Huamán Vischongo 38.485% Podemos Perú

JEE de Lima Norte 1

Provincia Distrito Votos Válidos Organización Política Lima Los Olivos 23.660% Avanza País - Partido Integración Social

JEE de Lima Norte 2

Provincia Distrito Votos Válidos Organización Política Lima Independencia 25.675% Somos Perú

JEE de Lima Oeste 1

Provincia Distrito Votos Válidos Organización Política Lima Pueblo Libre 31.553% Avanza País - Partido Integración Social

JEE de Lima Oeste 3