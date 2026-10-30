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Política

JEE inició la proclamación de resultados de las elecciones regionales y municipales 2026

Las primeras audiencias de proclamación, todas en el ámbito distrital, iniciaron el último 28 de octubre en los JEE de Jaén, Tumbes, Bagua y Oxapampa.

JEE inició la proclamación de resultados de las elecciones regionales y municipales 2026
JEE inició la proclamación de resultados de las elecciones regionales y municipales 2026
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Los Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciaron la proclamación descentralizada de resultados de cómputo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Las primeras audiencias de proclamación, todas en el ámbito distrital, iniciaron el último 28 de octubre en los JEE de Jaén, Tumbes, Bagua y Oxapampa. Luego, el 29, hicieron lo propio los JEE de Lima Oeste 1, Lima Oeste 3, Jaén, Huamanga y Huaraz. Este viernes 30 se ha programado audiencia de proclamación el JEE de Moyobamba y Trujillo.

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Las proclamaciones de resultados de las ERM se realizarán de manera progresiva en los próximos días, y se estima que concluirán hacia la segunda semana de noviembre.

Los JEE realizan la programación de sus respectivas audiencias públicas tras recibir de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) el reporte del cómputo al 100 por ciento de las actas contabilizadas.

Demoras en proclamación de resultados

Las elecciones regionales y municipales se realizaron el último 4 de octubre. La segunda vuelta está programada para el 6 de diciembre.

Es decir, casi un mes después de que los ciudadanos acudieran a las urnas, recién se conocen los resultados oficiales. Las reglas del JNE de impugnar votos y actas, solicitar recuentos y presentar apelaciones ante distintas instancias electorales garantiza el respeto al voto popular, sin embargo, también implica demoras.

El especialista en derecho electoral, Jorge Jáuregui, explicó a La República que la demora en la proclamación de resultados se debe al sistema de votación convencional que se utiliza, basado en el sufragio presencial y el registro manual de los resultados.

Si bien ello ofrece garantías de seguridad, también genera demoras en el procesamiento de las actas electorales. Los errores materiales durante el llenado de estos documentos y la necesidad de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan las observaciones son algunos de los factores que prolongan la proclamación de las autoridades electas, anotó.

El procedimiento también está expuesto a errores materiales durante el llenado de las actas. Por ello, enfatizó que la falta de firmas, la omisión de datos u otras inconsistencias pueden impedir que las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) procesen determinados documentos y los incorporen al cómputo oficial.

Cuando esto ocurre, las actas deben ser remitidas a los JEE para que resuelvan las observaciones. El procedimiento puede incluir audiencias y decisiones jurisdiccionales, lo que extiende los plazos del procesamiento electoral.

Resultados

JEE de Tumbes

ProvinciaDistritoVotos válidosOrganización Política
TumbesCorrales28.002%Renovación Popular
TumbesLa Cruz38.023%Fe en el Perú
TumbesPampas de Hospital47.271%Somos Perú
TumbesSan Jacinto40.079%Fe en el Perú
TumbesSan Juan de la Virgen22.502%APP
ZarumillaAguas Verdes29.783%Somos Perú
ZarumillaMatapalo30.889%APP
ZarumillaPapayal33.622%Fe en el Perú
Contralmirante VillarPunta Sal35.452%Somos Perú
Contralmirante VillarCasitas54.497%APP

JEE de Jaén (Cajamarca)

ProvinciaDistritoVotos válidosOrganización Política
San IgnacioChiringos46.954%APP
San IgnacioHuarango43.050%APP
San IgnacioLa Coipa44.452%Somos Perú
San IgnacioNamballe38.405%Movimiento Regional Cajamarca Renace
San IgnacioSan José de Lourdes58.559%APP
San IgnacioTabaconas35.722%Somos Perú

JEE de San Pablo (Cajamarca)

ProvinciaDistritoVotos VálidosOrganización Política
San PabloSan Bernardino35.054%Perú Primero
San PabloSan Luis44.205%Movimiento Político Regional Cajamarca Renace
San PabloTumbadén62.672%Movimiento Político Regional Cajamarca Renace

JEE de Bagua

ProvinciaDistritoVotos VálidosOrganización Política
UtcubambaCajaruro25.308%Movimiento Regional Amazonense Unidos por el Campo
UtcubambaCumba34.574%Juntos por el Perú
UtcubambaEl Milagro28.880%Movimiento Regional Amazonense Unidos por el Campo
UtcubambaJamalca38.804%APP
UtcubambaLonya Grande32.673%Somos Perú
UtcubambaYamon55.446%Somos Perú
CondorcanquiEl Cenepa27.829%Movimiento Regional Amazonense Unidos por el Campo
CondorcanquiRio Santiago27.711%Somos Perú

JEE de Oxapampa

ProvinciaDistritoVotos VálidosOrganización Política
OxapampaChontabamba33.324%Podemos Perú
OxapampaConstitución35.899%Frente de la Esperanza 2021
OxapampaHuancabamba41.499%Podemos Perú
OxapampaPalcazu34.603%Somos Perú
OxapampaPozuzo63.951%Alianza Regional por el Perú
OxapampaPuerto Bermúdez46.268%Somos Perú
OxapampaVilla Rica41.141%Frente Popular Agrícola FÍA del Perú

JEE de Huamanga

ProvinciaDistritoVotos VálidosOrganización Política
La MarAnchihuay58.607%APP - Trabaja Ayacucho
La MarAnco48.384%APP - Trabaja Ayacucho
La MarAyna51.254%Podemos Perú
La MarChilcas36.615%APP - Trabaja Ayacucho
La MarChungui39.615%APP - Trabaja Ayacucho
La MarLuis Carranza100%APP - Trabaja Ayacucho
La MarNinabamba59.380%Libertad Popular
La MarOronccoy28.462%Libertad Popular
La MarPatibamba61.554%APP - Trabaja Ayacucho
La MarRío Magdalena31.875%Libertad Popular
La MarSamugari60.078%APP - Trabaja Ayacucho
La MarSanta Rosa39.484%APP - Trabaja Ayacucho
La MarTambo65.150%APP - Trabaja Ayacucho
La MarUnión Progreso39.401%APP - Trabaja Ayacucho
HuantaAyahuanco37.564%Podemos Perú
HuantaCanayre38.518%Podemos Perú
HuantaChaca51.185%Podemos Perú
HuantaHuamanguilla80.082%Podemos Perú
HuantaIguain43.074%APP - Trabaja Ayacucho
HuantaLlochegua49.462%Podemos Perú
HuantaLuricocha45.523%Podemos Perú
HuantaPucacolpa41.019%Perú Primero
HuantaPutis39.815%Podemos Perú
HuantaSantillana58.994%Podemos Perú
HuantaSivia46.164%Podemos Perú
HuantaUchuraccay26.321%Perú Primero
Vilcas HuamánAccomarca45.765%APP - Trabaja Ayacucho
Vilcas HuamánCarhuanca36.935%Podemos Perú
Vilcas HuamánConcepción59.486%APP - Trabaja Ayacucho
Vilcas HuamánHuambalpa51.813%Podemos Perú
Vilcas HuamánIndependencia64.474%Podemos Perú
Vilcas HuamánSaurama43.150%Libertad Popular
Vilcas HuamánVischongo38.485%Podemos Perú

JEE de Lima Norte 1

ProvinciaDistritoVotos VálidosOrganización Política
LimaLos Olivos23.660%Avanza País - Partido Integración Social

JEE de Lima Norte 2

ProvinciaDistritoVotos VálidosOrganización Política
LimaIndependencia25.675%Somos Perú

JEE de Lima Oeste 1

ProvinciaDistritoVotos VálidosOrganización Política
LimaPueblo Libre31.553%Avanza País - Partido Integración Social

JEE de Lima Oeste 3

ProvinciaDistritoVotos VálidosOrganización Política
LimaLa Molina36.351%Somos Perú

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