JEE inició la proclamación de resultados de las elecciones regionales y municipales 2026
Las primeras audiencias de proclamación, todas en el ámbito distrital, iniciaron el último 28 de octubre en los JEE de Jaén, Tumbes, Bagua y Oxapampa.
Los Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciaron la proclamación descentralizada de resultados de cómputo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
Las primeras audiencias de proclamación, todas en el ámbito distrital, iniciaron el último 28 de octubre en los JEE de Jaén, Tumbes, Bagua y Oxapampa. Luego, el 29, hicieron lo propio los JEE de Lima Oeste 1, Lima Oeste 3, Jaén, Huamanga y Huaraz. Este viernes 30 se ha programado audiencia de proclamación el JEE de Moyobamba y Trujillo.
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Las proclamaciones de resultados de las ERM se realizarán de manera progresiva en los próximos días, y se estima que concluirán hacia la segunda semana de noviembre.
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Los JEE realizan la programación de sus respectivas audiencias públicas tras recibir de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) el reporte del cómputo al 100 por ciento de las actas contabilizadas.
Demoras en proclamación de resultados
Las elecciones regionales y municipales se realizaron el último 4 de octubre. La segunda vuelta está programada para el 6 de diciembre.
Es decir, casi un mes después de que los ciudadanos acudieran a las urnas, recién se conocen los resultados oficiales. Las reglas del JNE de impugnar votos y actas, solicitar recuentos y presentar apelaciones ante distintas instancias electorales garantiza el respeto al voto popular, sin embargo, también implica demoras.
El especialista en derecho electoral, Jorge Jáuregui, explicó a La República que la demora en la proclamación de resultados se debe al sistema de votación convencional que se utiliza, basado en el sufragio presencial y el registro manual de los resultados.
Si bien ello ofrece garantías de seguridad, también genera demoras en el procesamiento de las actas electorales. Los errores materiales durante el llenado de estos documentos y la necesidad de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan las observaciones son algunos de los factores que prolongan la proclamación de las autoridades electas, anotó.
El procedimiento también está expuesto a errores materiales durante el llenado de las actas. Por ello, enfatizó que la falta de firmas, la omisión de datos u otras inconsistencias pueden impedir que las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) procesen determinados documentos y los incorporen al cómputo oficial.
Cuando esto ocurre, las actas deben ser remitidas a los JEE para que resuelvan las observaciones. El procedimiento puede incluir audiencias y decisiones jurisdiccionales, lo que extiende los plazos del procesamiento electoral.
Resultados
JEE de Tumbes
|Provincia
|Distrito
|Votos válidos
|Organización Política
|Tumbes
|Corrales
|28.002%
|Renovación Popular
|Tumbes
|La Cruz
|38.023%
|Fe en el Perú
|Tumbes
|Pampas de Hospital
|47.271%
|Somos Perú
|Tumbes
|San Jacinto
|40.079%
|Fe en el Perú
|Tumbes
|San Juan de la Virgen
|22.502%
|APP
|Zarumilla
|Aguas Verdes
|29.783%
|Somos Perú
|Zarumilla
|Matapalo
|30.889%
|APP
|Zarumilla
|Papayal
|33.622%
|Fe en el Perú
|Contralmirante Villar
|Punta Sal
|35.452%
|Somos Perú
|Contralmirante Villar
|Casitas
|54.497%
|APP
JEE de Jaén (Cajamarca)
|Provincia
|Distrito
|Votos válidos
|Organización Política
|San Ignacio
|Chiringos
|46.954%
|APP
|San Ignacio
|Huarango
|43.050%
|APP
|San Ignacio
|La Coipa
|44.452%
|Somos Perú
|San Ignacio
|Namballe
|38.405%
|Movimiento Regional Cajamarca Renace
|San Ignacio
|San José de Lourdes
|58.559%
|APP
|San Ignacio
|Tabaconas
|35.722%
|Somos Perú
JEE de San Pablo (Cajamarca)
|Provincia
|Distrito
|Votos Válidos
|Organización Política
|San Pablo
|San Bernardino
|35.054%
|Perú Primero
|San Pablo
|San Luis
|44.205%
|Movimiento Político Regional Cajamarca Renace
|San Pablo
|Tumbadén
|62.672%
|Movimiento Político Regional Cajamarca Renace
JEE de Bagua
|Provincia
|Distrito
|Votos Válidos
|Organización Política
|Utcubamba
|Cajaruro
|25.308%
|Movimiento Regional Amazonense Unidos por el Campo
|Utcubamba
|Cumba
|34.574%
|Juntos por el Perú
|Utcubamba
|El Milagro
|28.880%
|Movimiento Regional Amazonense Unidos por el Campo
|Utcubamba
|Jamalca
|38.804%
|APP
|Utcubamba
|Lonya Grande
|32.673%
|Somos Perú
|Utcubamba
|Yamon
|55.446%
|Somos Perú
|Condorcanqui
|El Cenepa
|27.829%
|Movimiento Regional Amazonense Unidos por el Campo
|Condorcanqui
|Rio Santiago
|27.711%
|Somos Perú
JEE de Oxapampa
|Provincia
|Distrito
|Votos Válidos
|Organización Política
|Oxapampa
|Chontabamba
|33.324%
|Podemos Perú
|Oxapampa
|Constitución
|35.899%
|Frente de la Esperanza 2021
|Oxapampa
|Huancabamba
|41.499%
|Podemos Perú
|Oxapampa
|Palcazu
|34.603%
|Somos Perú
|Oxapampa
|Pozuzo
|63.951%
|Alianza Regional por el Perú
|Oxapampa
|Puerto Bermúdez
|46.268%
|Somos Perú
|Oxapampa
|Villa Rica
|41.141%
|Frente Popular Agrícola FÍA del Perú
JEE de Huamanga
|Provincia
|Distrito
|Votos Válidos
|Organización Política
|La Mar
|Anchihuay
|58.607%
|APP - Trabaja Ayacucho
|La Mar
|Anco
|48.384%
|APP - Trabaja Ayacucho
|La Mar
|Ayna
|51.254%
|Podemos Perú
|La Mar
|Chilcas
|36.615%
|APP - Trabaja Ayacucho
|La Mar
|Chungui
|39.615%
|APP - Trabaja Ayacucho
|La Mar
|Luis Carranza
|100%
|APP - Trabaja Ayacucho
|La Mar
|Ninabamba
|59.380%
|Libertad Popular
|La Mar
|Oronccoy
|28.462%
|Libertad Popular
|La Mar
|Patibamba
|61.554%
|APP - Trabaja Ayacucho
|La Mar
|Río Magdalena
|31.875%
|Libertad Popular
|La Mar
|Samugari
|60.078%
|APP - Trabaja Ayacucho
|La Mar
|Santa Rosa
|39.484%
|APP - Trabaja Ayacucho
|La Mar
|Tambo
|65.150%
|APP - Trabaja Ayacucho
|La Mar
|Unión Progreso
|39.401%
|APP - Trabaja Ayacucho
|Huanta
|Ayahuanco
|37.564%
|Podemos Perú
|Huanta
|Canayre
|38.518%
|Podemos Perú
|Huanta
|Chaca
|51.185%
|Podemos Perú
|Huanta
|Huamanguilla
|80.082%
|Podemos Perú
|Huanta
|Iguain
|43.074%
|APP - Trabaja Ayacucho
|Huanta
|Llochegua
|49.462%
|Podemos Perú
|Huanta
|Luricocha
|45.523%
|Podemos Perú
|Huanta
|Pucacolpa
|41.019%
|Perú Primero
|Huanta
|Putis
|39.815%
|Podemos Perú
|Huanta
|Santillana
|58.994%
|Podemos Perú
|Huanta
|Sivia
|46.164%
|Podemos Perú
|Huanta
|Uchuraccay
|26.321%
|Perú Primero
|Vilcas Huamán
|Accomarca
|45.765%
|APP - Trabaja Ayacucho
|Vilcas Huamán
|Carhuanca
|36.935%
|Podemos Perú
|Vilcas Huamán
|Concepción
|59.486%
|APP - Trabaja Ayacucho
|Vilcas Huamán
|Huambalpa
|51.813%
|Podemos Perú
|Vilcas Huamán
|Independencia
|64.474%
|Podemos Perú
|Vilcas Huamán
|Saurama
|43.150%
|Libertad Popular
|Vilcas Huamán
|Vischongo
|38.485%
|Podemos Perú
JEE de Lima Norte 1
|Provincia
|Distrito
|Votos Válidos
|Organización Política
|Lima
|Los Olivos
|23.660%
|Avanza País - Partido Integración Social
JEE de Lima Norte 2
|Provincia
|Distrito
|Votos Válidos
|Organización Política
|Lima
|Independencia
|25.675%
|Somos Perú
JEE de Lima Oeste 1
|Provincia
|Distrito
|Votos Válidos
|Organización Política
|Lima
|Pueblo Libre
|31.553%
|Avanza País - Partido Integración Social
JEE de Lima Oeste 3
|Provincia
|Distrito
|Votos Válidos
|Organización Política
|Lima
|La Molina
|36.351%
|Somos Perú