La ATU anunció cambios en el transporte público de Lima y Callao para enfrentar las altas temperaturas derivadas del Fenómeno El Niño, buscando reducir emergencias climáticas.

La ATU anunció cambios en el transporte público de Lima y Callao para enfrentar las altas temperaturas derivadas del Fenómeno El Niño, buscando reducir emergencias climáticas. Foto: Andina/Composición La República

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció cambios en el sistema de transporte público para afrontar las altas temperaturas asociadas al Fenómeno El Niño y reducir los riesgos ante posibles emergencias climáticas. Las acciones comprenden al Metropolitano, los corredores complementarios y las líneas 1 y 2 del Metro de Lima.

Entre las medidas previstas figuran mejoras en la ventilación de los buses, instalación de toldos y puntos de hidratación, además de intervenciones para prevenir inundaciones. El plan también contempla reforzar la atención médica y preparar alternativas de circulación si las lluvias afectan las vías utilizadas por el transporte público.

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Metropolitano tendrá más ventilación, toldos y bebederos en tres terminales de Lima

Los buses del Metropolitano incorporarán más deflectores y tendrán modificaciones en los vidrios y topes de las ventanas para permitir una mayor circulación de aire en el interior. Estas adecuaciones buscan hacer frente a las condiciones de calor que pueden presentarse durante los desplazamientos, especialmente en los periodos de mayor demanda.

Las acciones también alcanzarán a las estaciones. La ATU anunció la instalación de toldos en algunos puntos del sistema y bebederos en los terminales de Naranjal, Matellini y Chimpu Ocllo. A ello se sumará el aumento del personal médico disponible para responder ante eventuales emergencias de salud entre los usuarios.

Como parte de los trabajos preventivos, el organismo informó que se realizaron labores de impermeabilización de techos y limpieza de canaletas en la infraestructura del Metropolitano.

ATU prepara desvíos y refuerza drenajes ante posibles inundaciones por El Niño

Los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado contarán con rutas alternativas de contingencia para mantener la circulación si se presentan inundaciones, huaicos u otros problemas que afecten las vías. La planificación busca disponer de opciones para continuar con el servicio ante eventuales interrupciones.

En el caso de las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, las medidas incluyen una limpieza más intensa y la inspección de los sistemas de drenaje, bombas y canales. La revisión tendrá especial atención en las estaciones subterráneas de la Línea 2, donde se busca reducir el riesgo de aniegos que puedan perjudicar las operaciones.