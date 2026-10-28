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Política

JNE condena alusiones de connotación sexual de Carlos Álvarez contra Roberto Burneo

El excandidato presidencial de País para Todos había reproducido las declaraciones de Rafael López Aliaga contra Burneo. El JNE calificó como preocupante la reiteración de conductas que deterioran el debate público, especialmente al estar Álvarez rodeado de menores. Señalaron que informarían al Ministerio de la Mujer y a otras instituciones sobre el incidente.

JNE condenó las expresiones de Carlos Álvarez | Composición: LR.
JNE condenó las expresiones de Carlos Álvarez | Composición: LR.
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un comunicado en el que condenó las expresiones de Carlos Álvarez contra Roberto Burneo, presidente de la institución, durante un evento realizado el último sábado en el distrito limeño de Lurín. El excandidato presidencial del partido País para Todos volvió a hacer referencia a los dichos de Rafael López Aliaga, quien habló de introducir un ‘morrocoy’ a Burneo.

“La crítica a las autoridades y las discrepancias políticas son legítimas en democracia, pero no justifican los agravios personales ni las expresiones que atentan contra la dignidad de las personas. La reiteración de estas conductas preocupa, pues contribuye a deteriorar el debate público y a normalizar el insulto como forma de confrontación política”, señala el comunicado.

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El JNE indicó que esta situación es especialmente delicada, debido a que las expresiones de Álvarez se produjeron en un espacio en el que estaba rodeado de menores de edad. Asimismo, señaló que puso estos hechos en conocimiento del Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para que estas instituciones adopten las medidas que consideren pertinentes. Del mismo modo, anunció que la Procuraduría Pública del JNE emprenderá las acciones legales que considere necesarias.

“El respeto a las instituciones y a la dignidad de las personas es esencial para la convivencia democrática. La defensa de estos principios no significa limitar la crítica, sino recordar que ninguna discrepancia política justifica el agravio ni la humillación”, concluyó el comunicado.

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En abril de este año, tras la primera vuelta de las Elecciones Generales, López Aliaga se presentó frente a la sede del JNE para denunciar un presunto fraude electoral en su contra. Sin presentar pruebas que respaldaran sus acusaciones, aseguró que Roberto Burneo y las autoridades electorales conspiraban en su contra.

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“Tiene hasta las ocho de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude electoral. Si no, prepárese. Bien grandazo lo va a tener, para que te comportes como hombre (…) el morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter”, declaró el excandidato presidencial ante sus seguidores.

Sus expresiones fueron rechazadas por distintos sectores de la política nacional.

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