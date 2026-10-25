Décimo tercer friaje llegará a la selva peruana con lluvias, vientos de 50 km/h y descenso de temperatura

Senamhi continuará emitiendo información sobre el comportamiento del clima en la selva | Composición LR

Senamhi continuará emitiendo información sobre el comportamiento del clima en la selva | Composición LR

El ingreso del decimotercer friaje del año provocará lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y un descenso de las temperaturas diurnas y nocturnas en la selva peruana desde este domingo 25 de octubre hasta el martes 27 de octubre, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Según los especialistas del organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), la masa de aire frío ingresará por la selva sur, en las regiones de Puno, Madre de Dios y Cusco, y posteriormente se desplazará hacia la selva central.

Video destacado ¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Durante estos días, las condiciones meteorológicas estarán marcadas por precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas, incremento de la velocidad del viento y mayor cobertura nubosa. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora.

¿Qué temperaturas se esperan en la selva?

El Senamhi pronosticó que las temperaturas nocturnas mínimas llegarán a valores próximos a los 19 °C en la selva sur. En la selva central, los registros oscilarán entre los 18 °C y 21 °C.

En cuanto a las temperaturas diurnas máximas, estas bordearán los 29 °C en la selva sur, mientras que en la selva central se situarán alrededor de los 27 °C.

Ante el desarrollo de este fenómeno meteorológico, el Minam, a través del Senamhi, continuará difundiendo información actualizada sobre las condiciones del tiempo y el clima. La entidad recomendó a la población mantenerse informada mediante su página web y sus canales oficiales en redes sociales.