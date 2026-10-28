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Sociedad

Huánuco: Hallan sin vida a dos hermanos que estaban secuestrados

Levy y Fernando Padilla Evangelista eran buscados desde la tarde del 24 de octubre. Sus cuerpos fueron encontrados en el sector Puerto Paujil, distrito de Yuyapichis, en la provincia de Puerto Inca. Las autoridades ordenaron autopsias para determinar las causas de las muertes. Todo parece indicar que fueron víctimas de una mafia de minería ilegal y tráfico de terrenos.

Hermanos secuestrados en Huánuco son hallados sin vida.
Hermanos secuestrados en Huánuco son hallados sin vida.
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Los hermanos Levy Barri y Fernando Roly Padilla Evangelista, de 29 y 28 años, que permanecían secuestrados desde el 24 de octubre, fueron hallados sin vida, tras una intensa búsqueda, en el sector Puerto Paujil, distrito de Yuyapichis, en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco. Las autoridades ordenaron autopsias para determinar las causas de las muertes.

De acuerdo con los investigadores, los cuerpos estaban juntos en el sector conocido como Tres Tiros, cerca de Maquisapayo  y aunque se encontraban en avanzado estado de descomposición, aparentemente tenían signos de tortura y de haber sido baleados.

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Así lo advirtieron agentes del Departamento de Investigación Criminal de Puerto Inca, quienes llegaron al lugar para realizar la diligencia de levantamiento de los restos.

Los hermanos tenían puesta la misma ropa que usaron el día que fueron plagiados por hombres armados. El fiscal David Panduro Saldaña, titular de la Fiscalía Penal Corporativa de Puerto Inca, dispuso la tarde del martes que los cuerpos fueran trasladados a la morgue de Pucallpa para ser sometidos a necropsia de ley.

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Según diligencias preliminares, el secuestro y posterior asesinato de los hermanos Padilla Evangelista estaría relacionado con disputa de terrenos en el sector Ramza donde se desarrollan actividades mineras.

En efecto, una disputa por tierras constituiría uno de los puntos centrales para esclarecer el secuestro y posterior asesinato. La Policía tendrá que determinar si esa controversia existió y qué relación tendría con el doble delito.

Las actividades mineras en el lugar tampoco establecerían si los hermanos participaron en operaciones ilegales. La investigación deberá establecer las circunstancias del secuestro y las causas de las muertes.

El esclarecimiento del caso corresponde a las diligencias policiales y fiscales, que deberán determinar quiénes intervinieron en la desaparición de los hermanos.

Tres días antes del hallazgo, el 24 de octubre, la Policía Nacional y la Marina de Guerra ya habían realizado intensos recorridos de búsqueda en el caserío Los Ángeles, mientras el Ministerio Público de Puerto Inca abría las investigaciones del caso.

Jhon Omar Anaya Evangelista confirmó y lamentó el deceso de sus primos. "Lamentable, descansen en paz primos", escribió en su cuenta de Facebook.

La última vez que se les vio con vida a los hermanos fue en el sector de Panguanas, cerca de la comunidad nativa Pampas Verdes, distrito de Yuyapichis. El hallazgo de los cuerpos incrementó la preocupación en los vecinos de ese sector de Huánuco.

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