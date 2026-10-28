Ministerio de Educación amenaza con sanciones y recorte de sueldo a maestros que acaten paro del Sutep este jueves El Minedu declaró improcedente la huelga del Sutep al no cumplir con los requisitos legales establecidos y advirtió que la inasistencia se considerará una interrupción ilegal del servicio educativo.

El Sutep exige el cumplimiento de acuerdos laborales y un mayor presupuesto para educación, incluyendo apoyo para infraestructura escolar y aumento de pensiones de docentes jubilados.

El Sutep exige el cumplimiento de acuerdos laborales y un mayor presupuesto para educación, incluyendo apoyo para infraestructura escolar y aumento de pensiones de docentes jubilados. Foto: La República/Minedu/Composición LR

El Ministerio de Educación (Minedu) advirtió que descontará el salario a los docentes que no dicten clases durante el paro nacional convocado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) para este jueves 29 de octubre. La medida también contempla la evaluación de posibles responsabilidades administrativas para el personal que se ausente de sus labores.

La cartera declaró improcedente la paralización mediante una resolución de la Secretaría General, al señalar que la convocatoria no cumple los requisitos establecidos en la normativa que regula las huelgas en la educación básica regular. Por su parte, el Sutep mantiene la protesta para exigir el cumplimiento de acuerdos laborales y mayores recursos para el sector.

Video destacado 🔴 EN VIVO PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: CUARTO RECORRIDO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE #lr

Puede ser una imagen de texto

Minedu descontará el sueldo a docentes que acaten el paro del Sutep

De acuerdo con el comunicado emitido el 28 de octubre, el Minedu dispuso que las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) apliquen las medidas previstas en la Resolución de Secretaría General N.º 239-2026-MINEDU. Si la paralización se concreta, será considerada una interrupción ilegal del servicio educativo, según la posición oficial.

Como parte del procedimiento, los directores de los colegios deberán informar, dentro de las 24 horas siguientes, qué trabajadores no asistieron a dictar clases. Con esos reportes se aplicará el descuento correspondiente por cada día no laborado. La entidad también indicó que se revisarán las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder.

El ministerio sostuvo que la educación constituye un derecho fundamental y un servicio público esencial, por lo que pidió a los docentes cumplir sus funciones y a los padres enviar a sus hijos a los centros educativos. En su comunicado, la institución señaló que el servicio escolar se encuentra garantizado, pese al anuncio de la medida sindical.

¿Qué exige el Sutep con la paralización nacional del 29 de octubre?

El Sutep ratificó el paro de 24 horas para reclamar el cumplimiento del convenio colectivo firmado con el Estado, un mayor presupuesto para Educación y la atención de compromisos laborales pendientes. Entre sus demandas figura destinar el 6% del producto bruto interno al sector, con el objetivo de atender necesidades de infraestructura escolar, alimentación y recursos tecnológicos.

El gremio también exige la reglamentación de la Ley n.º 32581, relacionada con el aumento de las pensiones de maestros cesantes y jubilados. La norma plantea que las pensiones de los docentes comprendidos en la Carrera Pública Magisterial alcancen el monto de la primera escala magisterial, fijado en S/3.500,70. Sin embargo, su implementación continúa pendiente y existe una demanda de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional.