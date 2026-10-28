ANC-PJ vuelve a suspender al juez Juan Varillas, el de las cautelares exprés

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial impuso una nueva medida de seis meses de suspensión al juez Juan Varillas Solano, por presuntas irregularidades en el desempeño de la magistratura en el Séptimo Juzgado Civil Sub Especialidad Comercial de Lima.

Esta es la cuarta suspensión que se le impone en el desempeño de la magistratura, la segunda en el presente año. Las dos primeras suspensiones se impusieron entre los años 2016-2017 y 2024-2025.

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En agosto último, la ANC-PJ suspendió por seis meses a Varillas Solano tras descubrir que resuelve las causas a su cargo fuera del despacho, en equipos que no pertenecen al Poder Judicial y que archiva los documentos en un USB.

Además, por dar una inusual celeridad a la medida cautelar que impidió la compra-venta del Grupo El Comercio, pese tener pendientes de resolver otros procesos más antiguos, algunos con hasta seis meses de retraso.

Suspensión de Juan Varillas por seis meses

Conflicto de intereses

De acuerdo con información obtenida por La República, en esta ocasión se dispone el inicio de una investigación disciplinaria y la suspensión de Varillas por presuntas irregularidades funcionales en el trámite de un proceso seguido por Carlos Ríos contra la empresa Naviera Curaray sobre nulidad de acuerdo societario.

En concreto, la Autoridad de Control considera que el juez Varillas incumplió su deber de administrar justicia con imparcialidad, razonabilidad, respeto al debido proceso y falta de motivación al designar como administrador judicial de Naviera Curaray al propio demandante, quien mantiene interés económico contrapuesto.

De acuerdo con el expediente, Ríos reclama que la naviera le pague la suma de US$23,4 millones; sin embargo, pese a ser evidente el conflicto, lo nombra administrador judicial con facultades de representación legal, disposición de patrimonio y de manejo de cuentas bancarias.

Además, habría incumplido con verificar y requerir oportunamente al demandado el pago o reintegro del arancel judicial aplicable al ampliar el monto de su pretensión económica.

La decisión ha sido notificada al magistrado para su cumplimiento inmediato.

Varillas puede apelar a las instancias superiores de la ANC-PJ donde en anteriores ocasiones han terminado dándole la razón recalificando los cargos en su contra. De acuerdo con fuentes judiciales, la suspensión de agosto ya habría sido revocada, aunque hasta ahora no fue notificada. En otras ocasiones, las investigaciones disciplinarias se alargan por años hasta cansar a los denunciantes o que los hechos desaparezcan de la atención pública.