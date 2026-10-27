Senamhi advierte por calor de hasta 32 °C en la costa de Arequipa y lluvias con nevadas en las zonas altas Ante el calor, se recomienda el uso de bloqueador solar y ropa adecuada para prevenir efectos de la exposición. Se prevén ráfagas de viento y descargas eléctricas durante las intensas lluvias en las zonas altas.

Se pronostican máximas de 32 °C en los valles costeros y de 23 °C en la costa arequipeña.

Se pronostican máximas de 32 °C en los valles costeros y de 23 °C en la costa arequipeña. Foto: composición LR

Las provincias de Arequipa afrontarán condiciones meteorológicas distintas hasta el miércoles 28 de octubre, según las alertas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Mientras la costa y los valles costeros registrarán temperaturas elevadas, las zonas de mayor altitud estarán expuestas a precipitaciones de fuerte a extrema intensidad, con posibilidad de nevadas y descargas eléctricas.

El pronóstico contempla máximas de 23 °C en el litoral arequipeño y de hasta 32 °C en los valles costeros. A la par, se esperan lluvias intensas en sectores de la sierra alta, además de posibles precipitaciones ligeras en la ciudad de Arequipa durante la tarde. Las condiciones previstas comprenden varias provincias de la región y requieren atención a las recomendaciones de las autoridades meteorológicas.

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Senamhi prevé temperaturas de hasta 32 °C en siete provincias de Arequipa

El aumento de la temperatura diurna tendrá una intensidad de moderada a fuerte en la franja costera y moderada en los valles costeros. Las provincias comprendidas en este pronóstico son Condesuyos, Castilla, Caylloma, Caravelí, Islay, Arequipa y Camaná, donde se mantendrán las condiciones de calor previstas por el organismo meteorológico.

José Luis Ticona, especialista del Senamhi en Arequipa, informó que la ciudad llegó a registrar 27 °C días atrás. Esta cifra supera los valores habituales para la temporada, que se sitúan entre 22 °C y 23 °C. Ante las altas temperaturas, recomendó utilizar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y ropa de manga larga, además de beber abundante líquido para prevenir los efectos de la exposición al calor.

Lluvias intensas, descargas eléctricas y nevadas se esperan en la sierra alta

La segunda alerta del Senamhi advierte sobre precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en las zonas altas de Arequipa hasta el miércoles 28 de octubre. El pronóstico incluye las provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa, donde las condiciones atmosféricas podrían generar lluvias de consideración.

En la ciudad de Arequipa, el cielo podría cubrirse durante la tarde y dar paso a lluvias ligeras. En cambio, en localidades ubicadas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar se prevén lluvias intensas y nevadas. El organismo también señaló que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.