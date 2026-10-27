Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Senamhi advierte por calor de hasta 32 °C en la costa de Arequipa y lluvias con nevadas en las zonas altas

Ante el calor, se recomienda el uso de bloqueador solar y ropa adecuada para prevenir efectos de la exposición. Se prevén ráfagas de viento y descargas eléctricas durante las intensas lluvias en las zonas altas.

Se pronostican máximas de 32 °C en los valles costeros y de 23 °C en la costa arequipeña.
Se pronostican máximas de 32 °C en los valles costeros y de 23 °C en la costa arequipeña.Foto: composición LR
Por
google iconLa República en Google

Las provincias de Arequipa afrontarán condiciones meteorológicas distintas hasta el miércoles 28 de octubre, según las alertas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Mientras la costa y los valles costeros registrarán temperaturas elevadas, las zonas de mayor altitud estarán expuestas a precipitaciones de fuerte a extrema intensidad, con posibilidad de nevadas y descargas eléctricas.

El pronóstico contempla máximas de 23 °C en el litoral arequipeño y de hasta 32 °C en los valles costeros. A la par, se esperan lluvias intensas en sectores de la sierra alta, además de posibles precipitaciones ligeras en la ciudad de Arequipa durante la tarde. Las condiciones previstas comprenden varias provincias de la región y requieren atención a las recomendaciones de las autoridades meteorológicas.

Video destacado

GAVIDIA EN EL LIMBO ¿KEIKO GANARÁ UN VOTO MÁS PARA EL OFICIALISMO?|SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Incendio en Mesa Redonda: bomberos confinan siniestro en el jirón Puno originado por presunto recalentamiento de aparato eléctrico

lr.pe

Senamhi prevé temperaturas de hasta 32 °C en siete provincias de Arequipa

El aumento de la temperatura diurna tendrá una intensidad de moderada a fuerte en la franja costera y moderada en los valles costeros. Las provincias comprendidas en este pronóstico son Condesuyos, Castilla, Caylloma, Caravelí, Islay, Arequipa y Camaná, donde se mantendrán las condiciones de calor previstas por el organismo meteorológico.

José Luis Ticona, especialista del Senamhi en Arequipa, informó que la ciudad llegó a registrar 27 °C días atrás. Esta cifra supera los valores habituales para la temporada, que se sitúan entre 22 °C y 23 °C. Ante las altas temperaturas, recomendó utilizar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y ropa de manga larga, además de beber abundante líquido para prevenir los efectos de la exposición al calor.

Puedes ver

Adolescente termina en UCI tras depilarse las cejas con cera en centro estético de Pueblo Libre: investigan presunta infección bacteriana

lr.pe

Lluvias intensas, descargas eléctricas y nevadas se esperan en la sierra alta

La segunda alerta del Senamhi advierte sobre precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en las zonas altas de Arequipa hasta el miércoles 28 de octubre. El pronóstico incluye las provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa, donde las condiciones atmosféricas podrían generar lluvias de consideración.

En la ciudad de Arequipa, el cielo podría cubrirse durante la tarde y dar paso a lluvias ligeras. En cambio, en localidades ubicadas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar se prevén lluvias intensas y nevadas. El organismo también señaló que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Una gigantesca tuneladora cruza bajo el Canal de Panamá y completa la excavación de un túnel de 4,5 kilómetros: se inauguraría en 2028

Teresa de Calcuta y su reflexión sobre el trabajo: "Cuanto más repugnante sea la labor, mayor debe ser nuestra fe y más alegre nuestra entrega"

JNE estima que resultados municipales se conocerán en la segunda semana de diciembre

Sociedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 27 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

¡Atención, pasajeros! Estación Tacna del Metropolitano ahora llevará el nombre del Señor de los Milagros para facilitar el acceso a Las Nazarenas

Santa María de Huachipa: las propuestas de Renzo Ángeles, candidato a la alcaldía por Renovando Huachipa

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

JNE estima que resultados municipales se conocerán en la segunda semana de diciembre

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos durante su gira por Latinoamérica

CIDH escoge a la chilena Viviana Giacaman como nueva Relatora Especial para la Libertad de Expresión