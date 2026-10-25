Sofía Mulanovich: “Mi propósito era llegar lo más lejos que podía con el surf, porque era lo que amaba hacer”

En la actualidad, Sofía Mulanovich está considerada como una figura histórica del deporte peruano. En esta entrevista con La República, la tablista nos habla del Surf Fest Pro League y del camino que ha transitado el surf para ser un deporte importante en el imaginario peruano. Habla la campeona mundial de surf.

-Te percibo muy entusiasmada con este proyecto.

-Estoy muy entusiasmada, es algo que me está encantando mucho hacer.

-¿Desde cuándo venías pensando en la liga Surf Fest Pro League?

-Esta idea nació el año pasado, más o menos como en noviembre, pensando en que Perú tiene las olas más constantes de todo el mundo. Tiene calidad de olas buenísimas; tenemos muchos campeones mundiales, tanto por equipo como individuales. Tenemos historia también con el caballito de totora. Y se vienen también los Panamericanos en 2027. Creímos, entonces, que era el momento preciso para crear una plataforma, como esta liga que hemos creado, que dé resultados, que reparta buena cantidad de premios en efectivo y que también les dé más exposición a todos los atletas desde temprana edad.

-Cuando te animas a gestionar esta liga, es porque hay una carencia.

-Si realmente quieres hacer del surf una carrera, tienes que viajar. Lamentablemente, en Perú no tenemos tantos eventos con continuidad que puedan repartir dinero en efectivo como para poder seguir con la carrera, seguir con tus entrenadores, con buen equipo y todo lo que requiere para seguir creciendo como deportista.

-¿Dirigido a jóvenes, en especial?

-Esa fue la idea para todos los surfistas que están empezando a pensar en que el surfing se vuelva una carrera: tener un circuito base, pero que reparta buen dinero en efectivo como para que aprendan a competir, para que aprendan todo lo que requiere ser un atleta para luego, con esta plata que tal vez van ganando, puedan salir al extranjero a competir en otros eventos. Es caro ir al extranjero, no es barato.

-Aún se tiene la percepción de que el surf es para gente pudiente. Pero con los avances que hay en la actualidad en la logística del surf, la clave es querer hacerlo.

-Sí. El mar es gratis. Definitivamente, sí necesitas equipo, ¿no? Yo sí recomiendo viajar a algunos campeonatos puntuales, pero por eso también hemos creado esta liga, para poder tener una base sólida aquí en Perú que ayude a los atletas desde temprana edad a tener roce internacional y también que aprendan a competir y también se ganen algo de dinero, ya sea para comprar equipo o para entrenar para también probar otras olas, otro tipo de cancha.

Sofía Mulanovich: "Es un deporte que va más allá del deporte. El surf es un deporte espiritual". Foto: Difusión.

-A lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido el prejuicio más grande que has debido enfrentar?

-Cuando recién empecé, había muy pocas chicas que surfeaban. Era una de las pocas chicas que hacía surf. O sea, mi mamá, yo y un par más. No era común que una chica se metiera a surfear con los hombres. Es más, tuve que competir con hombres muchas veces en mis inicios contra mis hermanos. Si les ganaba, se ponían superpicones. Pero más que eso, yo creo que la mujer sí puede salir adelante en el deporte y llegar a la élite del deporte si realmente se lo plantea y le pone dedicación y ganas.

-Basta pasar por la Costa Verde para ver muchos grupos de chicas haciendo surf. ¿Te consideras responsable de este fenómeno?

-Definitivamente, he aportado a que el deporte crezca, tanto en mujeres como en hombres; pero creo que es un trabajo que se viene haciendo desde hace bastante tiempo. No solamente soy yo. Es bastante gente la que ha impulsado el deporte, que ha hecho que el deporte entre en el corazón de los peruanos, porque al final los peruanos somos de mar, somos gente a la que nos gusta el mar, nos atrae el mar; entonces, es un deporte que creo que va muy bien con nosotros.

-Entonces, ¿la práctica del surf se ha democratizado?

-Sí, por supuesto. La verdad es que yo creo que el surf se practica ya en casi toda la costa de Perú. Todavía hay mucho trabajo por hacer, definitivamente, pero sí es un deporte que se practica en casi todas las playas peruanas que tienen buenas olas, y tenemos buenos atletas que vienen de muchos lugares. En el norte hay atletas buenísimos que se están perfilando para ser de los mejores aquí en Perú; tal vez nos podrían representar en las Olimpiadas más adelante. El surf no es un deporte que se practique solo en Lima.

-Un prejuicio que se tenía sobre el surf apuntaba a que era una mezcla de talento con bohemia. Basta ver los registros de los años 50 y 60 para tener una idea al respecto. En tu caso, ¿cuán importante ha sido la disciplina?

-El deporte del surfing, definitivamente, antes era un deporte que no consideraban tan serio, no era tan popular. Pero con el tiempo se ha vuelto un deporte mucho más popular y ahora es un deporte olímpico, o sea, es un deporte que ya está en los ojos del mundo. Ya es un deporte serio y profesional. Y, definitivamente, he tenido que hacer sacrificios desde una temprana edad. Me levantaba a las cinco de la mañana, corría media hora y luego me iba al colegio. Corría en la Costa Verde y luego me iba a Punta Hermosa, que no queda cerca. Sabía que esa media hora diaria en algún momento me daría una ventaja sobre el resto. Cuando gané mi primer título mundial, tenía 21 años. O sea, mis amigas de 21 años estaban en otra, pero valió la pena. Mi propósito era llegar lo más lejos que podía con el surf, porque era lo que amaba hacer. Y tuve también momentos difíciles, momentos de duda.

Sofía Mulanovich y el proyecto Surf Fest Pro League. Foto: Difusión.

-Entre esas dudas, ¿estuvo dejar el surf?

-Dejar el surf, no, porque sigo haciendo surf, que es parte de mi vida, es un estilo de vida. Pero tal vez dejar de competir en algunos momentos, sí. Uno siente frustración cuando las cosas no van bien. Me acuerdo que tenía que viajar 15 horas para llegar hasta Australia. No eran viajes fáciles de hacer y perdía los primeros 20 minutos. Así es el surfing: te metes, no vienen las olas en 20 minutos y a tu casa. Pero entendí que no tenía que ser perfecta; tenía que ser persistente y tenía que seguir dándole y creyendo en que tenía que confiar en mis procesos, en que las cosas se iban a dar en su momento. Uno no puede apresurar los resultados, pero sí puede estar listo para tomar las oportunidades. Y bueno, felizmente también tuve un muy buen equipo que siempre me apoyó y que también me ayudaba en esos momentos de frustración.

-¿Dónde has encontrado la ola perfecta?

-La ola perfecta la he encontrado en muchos lugares: en Perú, en Hawaii, en Indonesia. Lo bueno del surfing, que no solamente es competencia, es irte también a surfear con tus amigos a lugares increíbles y quedarte seis horas, siete horas en el agua disfrutando y haciéndole barra a tus amigos, que muchas veces más adelante pueden ser tus rivales. Tal vez en Indonesia he cogido la mejor ola de mi vida. También he tenido lesiones, cortes con bastantes puntos, pero creo que la experiencia que más me ha asustado fue hace muchos años, antes de una competencia, que se me quedó la pita enredada en una piedra y no podía salir a la superficie. Ahí sí me asusté bastante. Salí con las rejustas, me tuve que sacar la pita que no llegaba a sacármela y casi me ahogo. La gente pensaba que yo seguía abajo, pero yo había varado. Esa fue una experiencia bastante fuerte. En Maui, en Hawái.

-Aparte del fútbol, ¿cómo ves al deporte peruano en general?

-El deporte ahora está mejor que nunca. Tenemos a Ignacio Buse, Diego Elías, que creo que van a hacer historia. El deporte peruano ahora está atravesando una etapa increíble, y esto crea orgullo en los peruanos, en que sí pueden hacerse las cosas bien.

-¿Y específicamente en el surf?

-En la categoría mujeres hay niñitas que están corriendo increíble, como Emma García y Antonella Caballero, también están Brianna Barthelmess, Sofía Artieda y Catalina Zariquiey, que quedó segunda en el mundial de Junior. Y luego tenemos a las actuales. Por ejemplo, Sol Aguirre, que está muy cerca de clasificar a la élite del surfing mundial. Desde que yo estuve en el tour mundial, no había ninguna otra chica que haya clasificado. Yo creo que ella es la que está más cerca de poder lograrlo como peruana. Y en la categoría hombres tenemos a Lucca Messinas y Alonso Correa que están a punto de clasificar a la élite. Yo creo que eso es. Es increíble,¿no? Están ahí muy cerca y creo que es primera vez en la historia que tenemos a tres peruanos tan cerca de clasificar a la élite.

-En lo personal, ¿qué es el surf para ti?

—Es un deporte que va más allá del deporte. El surf es un deporte espiritual.