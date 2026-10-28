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Política

Keiko Fujimori reduce de 3 mil a 2 mil los colegios prometidos durante la campaña

Durante la campaña, la propuesta inicial de Fuerza Popular incluía 3.000 colegios en cinco años, que luego aumentó a 5.000, abarcando nuevas construcciones y recuperaciones de locales.

Keiko Fujimori cambió hasta en dos oportunidades promesa de construcción de 3 mil colegios de su plan de gobierno. Foto: Presidencia
Keiko Fujimori cambió hasta en dos oportunidades promesa de construcción de 3 mil colegios de su plan de gobierno. Foto: Presidencia
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Keiko Fujimori anunció que construirá 2.000 colegios nuevos durante los cuatro años y diez meses que le restan de Gobierno. La cifra es inferior a los 3.000 planteles que prometió durante la campaña electoral. La presidenta comunicó la nueva meta el 27 de octubre, durante la colocación de la primera piedra de una institución educativa en Santa Anita.

La propuesta de Fuerza Popular tuvo variaciones desde la presentación de su plan de gobierno. El documento inicial contemplaba la construcción de 3.000 colegios en cinco años, pero posteriormente la oferta electoral pasó a 5.000 instituciones educativas nuevas y recuperadas. Esta última cifra incluía tanto nuevas infraestructuras como locales que requerían recuperación. Cabe precisar que el anuncio sobre la construcción de 2 mil colegios fue comentado por la mandataria en septiembre de este año.

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🔴 EN VIVO PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: CUARTO RECORRIDO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE #lr

Keiko Fujimori reduce de 3 mil a 2 mil los colegios prometidos durante la campaña. Foto: captura de pantalla

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En marzo de este año, durante una entrevista con Latina, Fujimori volvió a ofrecer la construcción de 3.000 colegios nuevos. Ante la pregunta de la periodista, Mónica Delta, sobre la viabilidad de cumplir ese compromiso, la entonces candidata respondió que sí era posible. Ahora, desde la Presidencia, su anuncio fija una cantidad menor para las nuevas infraestructuras.

Por otra parte, el Ejecutivo informó que renovará otros 3.000 establecimientos educativos en todo el país. La meta comprende locales existentes y se suma al programa de construcción anunciado por la mandataria.

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¿Cuáles son las otras propuesta del plan de gobierno de Keiko Fujimori para la educación escolar?

El plan de gobierno de Fuerza Popular también incluyó medidas para reducir las brechas tecnológicas en las escuelas públicas. Entre sus principales propuestas figuraron la entrega de 6 millones de laptops o tabletas con conexión a internet para estudiantes en edad escolar y la instalación de fibra óptica, radioenlaces e internet satelital para garantizar la conectividad del 100% de los colegios rurales.

Otra de las medidas estuvo dirigida a mejorar las condiciones de los docentes. El partido propuso garantizar el pago de la deuda social pendiente al magisterio, en cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional, además de crear un programa nacional de capacitación en herramientas digitales, inteligencia artificial y métodos pedagógicos.

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En materia de protección escolar, Fuerza Popular planteó el programa “Familia y Colegio Protegen”, que buscaría detectar casos de violencia sexual, abandono escolar, acoso y embarazo adolescente. La propuesta contemplaba un sistema de alerta temprana y la coordinación entre colegios, fiscalías, comisarías y centros de salud para atender estas situaciones.

El plan también incluyó medidas para ampliar la educación inicial en comunidades rurales y adaptar los materiales y la infraestructura para estudiantes con discapacidad y poblaciones vulnerables.

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El documento también propuso reforzar la preparación de los escolares para el empleo. A través de “Rumbo Técnico Joven”, planteó incorporar módulos de formación técnica desde tercero hasta quinto de secundaria, con certificaciones en oficios y competencias digitales.

Asimismo, propuso entregar uniformes a estudiantes de inicial, primaria y secundaria de zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, además de reformular la alimentación escolar mediante el programa “Desayuno para Aprender y Crecer”.

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