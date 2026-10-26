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Sociedad

Alerta roja del Senamhi en 11 departamentos: pronostican lluvias de extrema intensidad, granizo y nevadas hasta el 29 de octubre

Las regiones en alerta incluyen Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco y más, donde, según Senamhi, se esperan precipitaciones de hasta 21 mm diarios en la costa norte y nevadas en la sierra sur.

El Senamhi del Perú ha emitido una alerta roja por intensas precipitaciones entre el 27 y 29 de octubre, abarcando 11 departamentos. Se prevén lluvias, granizo y tormentas eléctricas.
El Senamhi del Perú ha emitido una alerta roja por intensas precipitaciones entre el 27 y 29 de octubre, abarcando 11 departamentos. Se prevén lluvias, granizo y tormentas eléctricas.Foto: Andina/Composición LR
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por precipitaciones de fuerte a extrema intensidad entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre. El aviso meteorológico n.º 440 comprende 11 departamentos y advierte sobre lluvias, granizo, tormentas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y nevadas en zonas de mayor altitud de la sierra sur.

Las regiones comprendidas en el pronóstico son Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Piura, Puno y Tumbes. Ante estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades verificar las rutas de evacuación y los servicios de emergencia, mientras que a la población le pidió adoptar medidas preventivas frente a posibles deslizamientos y huaicos.

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Senamhi alerta por lluvias intensas en 11 departamentos: ¿cuánta precipitación se espera?

Los acumulados previstos varían según la zona geográfica. En la costa norte, las lluvias podrían alcanzar entre 2 y 21 milímetros por día, mientras que en la sierra norte se esperan valores de entre 11 y 29 milímetros diarios. Estas cifras forman parte del aviso emitido para el periodo comprendido entre el 27 y el 29 de octubre.

Para la sierra sur, el pronóstico contempla acumulados de entre 1 y 15 milímetros por día. En esta zona también podrían presentarse granizadas y nevadas en localidades ubicadas por encima de los 3.900 metros sobre el nivel del mar. El Senamhi advirtió, además, sobre la presencia de descargas eléctricas y vientos que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

En la costa norte, las precipitaciones se concentrarían principalmente en Tumbes y en sectores de la costa interior de Piura. Las condiciones previstas forman parte del mismo episodio meteorológico que comprende a las regiones incluidas en la alerta.

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Indeci recomienda revisar rutas de evacuación y reforzar los techos de las viviendas

Frente al pronóstico, el Indeci exhortó a los gobiernos regionales y municipales a comprobar que las rutas de evacuación estén despejadas y cuenten con señalización visible. La institución también recomendó revisar la disponibilidad de hospitales, compañías de bomberos y comisarías, ante la posibilidad de que se requiera asistencia durante las jornadas de lluvia.

Para los hogares, la entidad aconsejó asegurar y reforzar los techos de las viviendas como medida preventiva. También planteó que las comunidades coordinen con sus autoridades la implementación de sistemas de alerta temprana, que pueden incluir silbatos, campanas, alarmas, sirenas y altoparlantes para comunicar situaciones de peligro.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el seguimiento de las condiciones anunciadas en los 11 departamentos. Según las recomendaciones difundidas, las autoridades locales y regionales deben considerar el pronóstico al organizar sus acciones preventivas, especialmente en sectores expuestos a deslizamientos y huaicos durante el periodo de vigencia de la alerta.

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