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Política

CIDH escoge a la chilena Viviana Giacaman como nueva Relatora Especial para la Libertad de Expresión

Giacaman lideró programas de protección a periodistas en 15 países y fue jefa de comunicación estratégica del Ministerio Secretaría General del Gobierno de Chile. Asumirá el cargo el 1 de diciembre.

CIDH escoge a la chilena Viviana Giacaman como nueva Relatora Especial para la Libertad de Expresión
CIDH escoge a la chilena Viviana Giacaman como nueva Relatora Especial para la Libertad de ExpresiónFoto: perfil de FB
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eligió a Viviana Giacaman Sarah como relatora especial para la Libertad de Expresión (RELE) entre las 145 personas que se presentaron al concurso. La Comisión remitió la decisión al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien expresó su acuerdo con la designación.

Giacaman es periodista y politóloga, con una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Acumula más de 20 años de trayectoria en libertad de expresión, derechos humanos y gobernabilidad democrática. También dirigió una oficina nacional de la ONU.

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Desde la sociedad civil, trabajó de forma sistemática con la CIDH y con la propia Relatoría que ahora encabezará. El organismo destacó además su experiencia en movilización de recursos y construcción de coaliciones.

La CIDH recibió 258 cartas y observaciones de organizaciones de la sociedad civil y de Estados durante la consulta pública del proceso. La convocatoria se publicó el 15 de abril, y la selección se rigió por sus criterios y por las normas reglamentarias de la Secretaría General de la OEA.

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Los criterios de la CIDH para elegirla

La Comisión señaló que evaluó las cualidades profesionales, la experiencia, la capacidad técnica y el liderazgo de la candidata. Valoró también su capacidad para trabajar con Estados, organizaciones de la sociedad civil y otros actores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La Relatoría depende de la CIDH, articula su trabajo con la Secretaría Ejecutiva de la institución y tiene su sede en Washington, D.C., según el artículo 15 del Reglamento de la Comisión.

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