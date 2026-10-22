Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Transportistas advierten bloqueos en la Panamericana Sur tras caída de rocas: exigen mallas protectoras

Los gremios acusan a la presidenta Keiko Fujimori de incumplir promesas sobre mallas de protección y obras preventivas. Exigen que las autoridades lleguen por carretera a Quebrada Honda, zona de riesgo por caída de rocas, para instalar una mesa de diálogo.

Transportistas de carga pesada en Arequipa evalúan bloquear vías de la Panamericana Sur por peligro mortal de caída de rocas
Transportistas de carga pesada en Arequipa evalúan bloquear vías de la Panamericana Sur por peligro mortal de caída de rocas
Por
google iconLa República en Google

Transportistas de carga pesada en Arequipa evalúan bloquear vías de la Panamericana Sur y ya dejaron de pagar peajes entre Ático y Yauca como medida de protesta. Los gremios tomaron esta decisión ante el peligro mortal por la constante caída de rocas sobre sus vehículos. Además, señalan las promesas incumplidas de la presidenta Keiko Fujimori, quien hasta hoy no instala las mallas de protección ni ejecuta obras preventivas en la zona.

Teófilo Sánchez, secretario del sindicato de camioneros de Arequipa, cuestionó el incumplimiento del Ejecutivo: "Dijo que iba a poner por lo pronto enmallados, iba aperturas la Panamericana antigua, hasta no hay ninguna malla ni nada". Asimismo, Sánchez criticó el cobro de peajes en una vía abandonada: "La señora Keiko nos prometió que iba a ver una trazo nuevo para el sector, nuestras unidades se deterioran ¿Quién nos repone eso? !Nadie! Pero nosotros tenemos que pagar peaje" exclamó

Video destacado

¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Transportistas acatan paro de 24 horas y mantienen pedido de subir el pasaje a S/1,50 en Puno

lr.pe

4 pasajeros heridos y miles en riesgo todos los días

El peligro escaló hace unos días cuando un desprendimiento de rocas destrozó un bus interprovincial y dejó cuatro heridos. Ante el accidente, los dirigentes se reunieron de emergencia este jueves 22 de octubre en el Terrapuerto de Arequipa.

Enrique Zegobia, vocero del gremio de cebolleros, justificó el inminente bloqueo: "Si vamos hacer un paro en la panamericana Sur, donde vamos hacer un bloqueo de vías, es la única manera que podamos ser escuchados". Además, agregó: "Hace días hubo 4 heridos en un bus por rocas que cayeron, que esta esperando el gobierno ¿que haya muertes? ¿Que los buses se caigan al mar? , ese es nuestro reclamo, el gobierno debería tener la maquinaria disponible y hacer mantenimiento a la vía" señaló

No pagan peaje como primera medida de fuerza

Como primera acción inmediata, los choferes dejaron de pagar peajes desde Ático hasta Yauca. Denunciaron que a diario transitan cientos de pasajeros con niños y personas adultas mayores que cruzan rezando para no ser aplastados, mientras las unidades de carga sufren graves daños por el mal estado de la pista.

De no ser escuchados por el Ejecutivo, los gremios advirtieron que el bloqueo total de la vía será inevitable. Exigen la instalación urgente de una mesa de diálogo directamente con las autoridades nacionales.

Exigen a las autoridades viajar por carretera

Para llegar a un acuerdo, los dirigentes exigieron que la presidenta Keiko Fujimori y sus ministros acudan o viajen por carretera al lugar para ver el peligro en terreno y no desde un helicóptero o avión.

"Que vengan por tierra y tengamos la reunión en quebrada honda para que miren la realidad , en alto grande, que vean como se encuentra esta carretera", emplazó Zegobia para que evalúen Quebrada Honda y Alto Grande.

Finalmente, los conductores remarcaron que esta medida busca proteger sus vidas y la de los pasajeros. "Lastimosamente cada padre conductor tiene que llevar un pan a su casa y esta profesión la cuál desarrollamos tenemos que vernos expuestos a estos peligros, nosotros ya no podemos seguir así", concluyeron.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori promulga delegación de facultades para legislar en seguridad ciudadana y El Niño aprobada por el Senado

Andrea San Martín lanza tajante mensaje en medio de su detención por presunta agresión a su hija: “Mi conciencia está tranquila”

Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió la región del Tibet en China y deja al menos 16 muertos

Sociedad

¿Qué carrera estudió Chantal, la única hija que tuvo Alejandro Toledo junto a Eliane Karp?

Resultados de La Tinka del miércoles 21 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 22 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori promulga delegación de facultades para legislar en seguridad ciudadana y El Niño aprobada por el Senado

Fiscal de la Nación pide derogar la ley que le otorga a la Policía la exclusividad de la investigación preliminar

Perú en alerta ante vulneración de los protocolos de internet en entidades públicas y privadas