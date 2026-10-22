Transportistas advierten bloqueos en la Panamericana Sur tras caída de rocas: exigen mallas protectoras Los gremios acusan a la presidenta Keiko Fujimori de incumplir promesas sobre mallas de protección y obras preventivas. Exigen que las autoridades lleguen por carretera a Quebrada Honda, zona de riesgo por caída de rocas, para instalar una mesa de diálogo.

Transportistas de carga pesada en Arequipa evalúan bloquear vías de la Panamericana Sur y ya dejaron de pagar peajes entre Ático y Yauca como medida de protesta. Los gremios tomaron esta decisión ante el peligro mortal por la constante caída de rocas sobre sus vehículos. Además, señalan las promesas incumplidas de la presidenta Keiko Fujimori, quien hasta hoy no instala las mallas de protección ni ejecuta obras preventivas en la zona.

Teófilo Sánchez, secretario del sindicato de camioneros de Arequipa, cuestionó el incumplimiento del Ejecutivo: "Dijo que iba a poner por lo pronto enmallados, iba aperturas la Panamericana antigua, hasta no hay ninguna malla ni nada". Asimismo, Sánchez criticó el cobro de peajes en una vía abandonada: "La señora Keiko nos prometió que iba a ver una trazo nuevo para el sector, nuestras unidades se deterioran ¿Quién nos repone eso? !Nadie! Pero nosotros tenemos que pagar peaje" exclamó

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4 pasajeros heridos y miles en riesgo todos los días

El peligro escaló hace unos días cuando un desprendimiento de rocas destrozó un bus interprovincial y dejó cuatro heridos. Ante el accidente, los dirigentes se reunieron de emergencia este jueves 22 de octubre en el Terrapuerto de Arequipa.

Enrique Zegobia, vocero del gremio de cebolleros, justificó el inminente bloqueo: "Si vamos hacer un paro en la panamericana Sur, donde vamos hacer un bloqueo de vías, es la única manera que podamos ser escuchados". Además, agregó: "Hace días hubo 4 heridos en un bus por rocas que cayeron, que esta esperando el gobierno ¿que haya muertes? ¿Que los buses se caigan al mar? , ese es nuestro reclamo, el gobierno debería tener la maquinaria disponible y hacer mantenimiento a la vía" señaló

No pagan peaje como primera medida de fuerza

Como primera acción inmediata, los choferes dejaron de pagar peajes desde Ático hasta Yauca. Denunciaron que a diario transitan cientos de pasajeros con niños y personas adultas mayores que cruzan rezando para no ser aplastados, mientras las unidades de carga sufren graves daños por el mal estado de la pista.

De no ser escuchados por el Ejecutivo, los gremios advirtieron que el bloqueo total de la vía será inevitable. Exigen la instalación urgente de una mesa de diálogo directamente con las autoridades nacionales.

Exigen a las autoridades viajar por carretera

Para llegar a un acuerdo, los dirigentes exigieron que la presidenta Keiko Fujimori y sus ministros acudan o viajen por carretera al lugar para ver el peligro en terreno y no desde un helicóptero o avión.

"Que vengan por tierra y tengamos la reunión en quebrada honda para que miren la realidad , en alto grande, que vean como se encuentra esta carretera", emplazó Zegobia para que evalúen Quebrada Honda y Alto Grande.

Finalmente, los conductores remarcaron que esta medida busca proteger sus vidas y la de los pasajeros. "Lastimosamente cada padre conductor tiene que llevar un pan a su casa y esta profesión la cuál desarrollamos tenemos que vernos expuestos a estos peligros, nosotros ya no podemos seguir así", concluyeron.