Magaly Medina estalla contra Gisela Valcárcel por revelar que Sergio George la invitó a los Grammy: “¿No sé qué le pasa?” Magaly Medina lanzó un ácido comentario luego de que Gisela Valcárcel revelara que Sergio George la invitó a los Grammy 2026, en medio de su reciente vínculo con Magdyel Ugaz.

Magaly Medina criticó a Gisela Valcárcel luego de que la conductora revelara que Sergio George la invitó a asistir a los Grammy 2026. La presentadora de ATV no ocultó su incomodidad al comentar las declaraciones de la popular 'Señito', quien contó durante una transmisión en vivo de TikTok que viajaría a la ceremonia por invitación del productor musical.

"¿Te acuerdas de Óscar de León? Me está invitando Sergio para ir a los Grammy. Quién sabe que me encuentre con Óscar de León", comentó Gisela mientras conversaba con un productor. Sus palabras fueron difundidas en el programa de Medina, donde la conductora cuestionó que aceptara acudir al evento como acompañante del reconocido productor musical.

Magaly Medina lanza duro comentario a Gisela Valcárcel

La conductora de 'Magaly TV: la firme' se mostró extrañada por el anuncio de Gisela y criticó la manera en que suele comunicar sus planes. "No sé qué le pasa a la Gise. Como siempre habla y suelta cosas porque siempre está con sus cantinfladas. Ahora reveló que Sergio George la invitó a los Grammy", expresó.

Magaly también recordó que Sergio George ha tenido recientes acercamientos con otras figuras de la farándula peruana. Mencionó a Yahaira Plasencia y a Magdyel Ugaz, quien acompañó al productor a la ceremonia de los premios La Musa 2026. Según comentó la periodista, la actriz habría aprovechado esa ocasión para grabarlo y luego compartió en redes sociales que estaba soltera.

La 'Urraca' cuestionó que Gisela aceptara la invitación del productor para asistir a una ceremonia de esa magnitud. "Pero qué raro, ¿no?, que Gisela se preste a que este pata la lleve como acompañante a la alfombra roja. Tantas son sus ganas de ir a un Grammy que acepta la invitación de Sergio George. En fin. Bueno, dicen que en épocas de sequía…", dijo entre risas.