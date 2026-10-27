Partidos de hoy, martes 27 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos del martes 27 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Liga 1 y de los campeonatos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Torino vs Como y Argentinos Juniors contra Independiente Rivadavia. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los cotejos en vivo.

Este domingo inicia la jornada en el Torneo Clausura. La fecha 14 arranca con el encuentro Juan Pablo II ante Sport Huancayo. De igual forma, habrá acción en ligas de Sudamérica como Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Juan Pablo II vs Sport Huancayo

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Sassuolo vs Lazio

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN

Roma vs Cagliari

Hora: 2.45 p. m.

Canal: ESPN

Torino vs Como

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

Cúcuta vs Águilas Doradas

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Win Sports

Boyacá Chicó vs Junior

Hora: 8.05 p. m.

Canal: Win Sports

Partidos de la Copa de Paraguay HOY

Libertad vs Independiente FBC

Hora: 5.30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Uruguay HOY

Peñarol vs Montevideo City

Hora: 5.30 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Liga de Venezuela HOY