Partidos de hoy, martes 27 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en el Torneo Clausura de la Liga 1 y en los distintos campeonatos europeos.
Los partidos del martes 27 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Liga 1 y de los campeonatos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Torino vs Como y Argentinos Juniors contra Independiente Rivadavia. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los cotejos en vivo.
Este domingo inicia la jornada en el Torneo Clausura. La fecha 14 arranca con el encuentro Juan Pablo II ante Sport Huancayo. De igual forma, habrá acción en ligas de Sudamérica como Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Juan Pablo II vs Sport Huancayo
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Sassuolo vs Lazio
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Roma vs Cagliari
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Torino vs Como
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Cúcuta vs Águilas Doradas
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Win Sports
- Boyacá Chicó vs Junior
- Hora: 8.05 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Copa de Paraguay HOY
- Libertad vs Independiente FBC
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Copa de Uruguay HOY
- Peñarol vs Montevideo City
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Liga de Venezuela HOY
- Puerto Cabello vs Caracas
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: FUTVE
- Deportivo Táchira vs Monagas
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: FUTVE