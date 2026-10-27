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Sociedad

Santa María de Huachipa: las propuestas de Renzo Ángeles, candidato a la alcaldía por Renovando Huachipa

Renzo Ángeles Ortega, ingeniero civil con más de ocho años en gestión pública, postula a la alcaldía de Santa María de Huachipa en las Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados 2026. Revisa su perfil, experiencia y propuestas.

Renzo Ángeles Ortega, candidato a la alcaldía de Santa María de Huachipa
Renzo Ángeles Ortega, candidato a la alcaldía de Santa María de HuachipaFoto: Difusión
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El ingeniero Renzo Ángeles Ortega presentó su postulación a la alcaldía de Santa María de Huachipa, como parte de las Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados (EAMCP 2026) que se realizarán el próximo domingo 1 de noviembre.

El postulante, de 29 años de edad y una trayectoria de más de ocho años en la gestión pública local, proviene de una familia con raíces provincianas en Huancayo y con una infancia estrechamente vinculada a Huachipa.

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Formación académica de alto nivel

Ángeles Ortega es Ingeniero Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y miembro del Colegio de Ingenieros del Perú. Cuenta con estudios concluidos de Maestría en Gestión Pública y actualmente es maestrando en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructura en la Universidad del Pacífico, programa con doble grado por la Universitat Politècnica de Catalunya (España). Su perfil profesional se complementa con especializaciones en Inversión Pública y Gestión de Proyectos Viales, además de haber sido becario del Programa de Gobernabilidad e Innovación Pública de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

Renzo Ángeles Ortega postula a la alcaldía de Santa María de Huachipa

Renzo Ángeles Ortega postula a la alcaldía de Santa María de Huachipa

Experiencia en gobiernos locales

Con más de 8 años de trayectoria profesional desarrollada íntegramente en la administración municipal, ha ejercido funciones en distritos como Santiago de Surco, Magdalena del Mar, Pueblo Libre y Santa María de Huachipa. Su especialización abarca inversión pública, desarrollo urbano, transporte, planeamiento territorial, gestión del riesgo de desastres y modernización de la gestión municipal.

En Santa María de Huachipa, lideró la Gerencia de Desarrollo Urbano al frente de áreas estratégicas como Obras, Planeamiento Urbano, Catastro, Fiscalización Tributaria, Gestión del Riesgo de Desastres y Transporte. Actualmente ejerce como gerente municipal, responsabilidad desde la cual dirige la gestión administrativa de la comuna y la ejecución de proyectos para mejorar la infraestructura y los servicios públicos.

Propuesta de gestión técnica y transparente

Renzo Ángeles afirma que su postulación a la alcaldía se sustenta en “el compromiso de liderar una gestión técnica, transparente y cercana a la población”. Entre los ejes principales de su propuesta destacó:

  • Ejecución de obras de calidad e infraestructura.
  • Fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
  • Ordenamiento del crecimiento urbano y planeamiento territorial.
  • Promoción de un desarrollo sostenible orientado al bienestar de las futuras generaciones.

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