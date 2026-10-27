JNE estima que resultados municipales se conocerán en la segunda semana de diciembre

Los resultados de las elecciones municipales provinciales y distritales estarían listos para la segunda semana de diciembre, anunció Ernesto Rosales, especialista legal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En tanto, el plazo para concluir las audiencias de recuento de votos de las elecciones regionales vence el 28 de octubre.

“Para el caso de las elecciones municipales, tanto provincial como distrital, no se tiene una fecha establecida, pero se viene realizando de manera exhaustiva. Recordemos que el Jurado Especial Electoral y el Pleno del JNE se encuentran en sesión permanente. Eso quiere decir que los días no hábiles también están sesionando para resolver el recuento de votos y las actas impugnadas”, expresó a Canal N.

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Casos de reelección encubierta recién se evaluarán al tener el conteo al 100%

Mencionó que el JNE espera los resultados al 100% para poder tomar una decisión sobre los casos de reelección encubierta, incluido el de Rafael López Aliaga.

“Respecto a todos los casos en los cuales se tuviera a una ex autoridad como candidato de primer regidor, se esta analizando en su oportunidad que una vez que estén los resultados oficiales, es decir, al 100%, el JEE sobre el caso concreto y, en su oportunidad, el Pleno del JNE tomarán la decisión correspondiente”, declaró.

Enfatizó en que los resultados estarían listos para la segunda semana de diciembre independientemente de los casos de reelección encubierta. “Esos casos identificados a nivel nacional van a tener su propio pronunciamiento en su oportunidad”, dijo.

Resaltó que “la justicia electoral es de doble instancia”, por lo que “la primera competencia es del JEE que resuelve sobre un caso concreto de acuerdo a derecho sea cual sea el partido que se presente. En su oportunidad, también le corresponderá al Pleno emitir su pronunciamiento”.

Sobre el proceso a seguir en los casos de reelección encubierta, precisó que primero se debe tener al 100% las actas procesadas. Luego, el JEE y el Pleno del JNE, en su oportunidad, resolverán sobre el caso concreto “de acuerdo a derecho”.

JNE sin fecha exacta para pronunciarse sobre el caso Rafael López Aliaga

Al ser consultado por una fecha exacta de un pronunciamiento sobre el caso López Aliaga, Rosales indicó que es comprensible la preocupación de la ciudadanía, pero que “la justicia electoral no puede ponerse en supuestos”.

“Tenemos que tener el caso concreto específicamente resuelto al 100% del procesamiento de votos para tener un ganador. Luego, que se identifique a todos los ganadores a nivel nacional (provincial y distrital), se evaluarán aquellos casos en los que no hubiese un candidato a la alcaldía y tuviese que asumir algunos de los regidores que han postulado con dicha lista. La evaluación depende del razonamiento que aplique el JEE y el Pleno del JNE. No podría señalar una fecha”, manifestó.

Añadió que no podía hablar de un caso particular porque estaría incumpliendo la labor que realizan los JEE y el Pleno.

Sin embargo, señaló que no existe impedimento para que una ex autoridad postule en la lista de regidores. En el caso de que esa postulación podría llevar al primer regidor a asumir una alcaldía, pese a haberla ocupada en el ultimo periodo, indicó que no puede adelantar opinión.