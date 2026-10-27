ATU anuncia desvíos y cierres por procesión del Señor de los Milagros

ATU anuncia desvíos y cierres por procesión del Señor de los Milagros Composición LR / Andina

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el miércoles 28 de octubre se implementarán desvíos y cierres temporales en las estaciones que forman parte del recorrido de los servicios del Metropolitano, corredores y AeroDirecto, con motivo de la cuarta salida del Señor de los Milagros.

De acuerdo con lo programado, la sagrada imagen saldrá desde el Santuario de Las Nazarenas a las 6.00 a. m. y recorrerá diversas arterias principales de la ciudad, entre ellas las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte, con paradas previstas en el Hospital San Bartolomé y el Hospital Arzobispo Loayza.

Video destacado KEIKO GASTARÁ MÁS DE 19 MIL DÓLARES EN VIAJE A EL SALVADOR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Señor de los Milagros: cierres y desvíos temporales este 28 de octubre, según ATU

En el caso del Metropolitano, se aplicarán dos tipos de modificaciones:

Cuando la procesión recorra la avenida Tacna , todos los servicios circularán por la av. Alfonso Ugarte, teniendo como paradas las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas de manera temporal, de acuerdo con el avance del recorrido.

, todos los servicios circularán por la av. Alfonso Ugarte, teniendo como paradas las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas de manera temporal, de acuerdo con el avance del recorrido. Cuando la imagen se desplace por la avenida Alfonso Ugarte, todos los servicios desviarán su recorrido por las avenidas Lampa y Emancipación, respetando las estaciones habilitadas, dependiendo del servicio. Las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España estarán cerradas temporalmente.

Para el Corredor Azul, se implementarán los siguientes cambios:

Cuando la procesión se desplace por la av. Tacna, los buses irán por las avenidas Francisco Pizarro, Caquetá y Nicolás de Piérola, en ambos sentidos.

El servicio extraordinario 08 circulará por las avenidas Bolivia y jr. Washington para retornar por la av. Uruguay hacia San Martín de Porres. Cuando la procesión ingrese a las avenidas Venezuela, Uruguay y Bolivia, los buses irán por la av. Óscar R. Benavides y Tingo María, en ambos sentidos.

El Corredor Morado solo sufrirá una alteración. Cuando la imagen del Cristo Moreno recorra la avenida Tacna, el servicio solo llegará hasta el jirón Virú con la av. Prolongación Tacna, para retornar a San Juan de Lurigancho.

AeroDirecto y rutas convencionales

La ATU también informó que el servicio AeroDirecto centro que se dirige hacia la plaza Dos de Mayo seguirá por la av. Óscar Benavides hasta la av. Pacasmayo, para luego seguir por las calles Borda y Ascope, desde donde reingresará a la av. Óscar R. Benavides con dirección al Callao.

En tanto, los servicios de transporte convencional utilizarán avenidas alternas, como Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, 28 de Julio, Abancay, Miguel Grau, Jorge Chávez, Mariano Cornejo, Tingo María, jr. Zorritos, jr. Washington, entre otras, de acuerdo al desplazamiento de la procesión y el cierre de vías.