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Reportan incendio cerca al Barrio Chino en Cercado de Lima: emergencia moviliza al menos 4 unidades de bomberos

Se movilizaron una autobomba, una unidad de rescate y un vehículo bomba para atender la emergencia, mientras las autoridades cerraron las calles por seguridad de los transeúntes.

El siniestro movilizó al menos a cuatro unidades de bomberos.
El siniestro movilizó al menos a cuatro unidades de bomberos. | Composición LRRoger García
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Un incendio en una vivienda, ubicada en el jirón Andahuaylas n.° 775, en el Cercado de Lima, movilizó a cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú este martes 27 de octubre. De acuerdo con el reporte de emergencia registrado a las 11.46 a. m., el siniestro se encuentra en curso.

Según el reporte oficial de la emergencia, se movilizaron una autobomba, una unidad de rescate y un vehículo de autobomba/rescate para atender el incendio estructural. Hasta el momento, la información disponible no precisa las causas del siniestro, si se han registrado personas heridas ni la magnitud de los daños materiales.

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Siniestro reportado dentro de una vivienda

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