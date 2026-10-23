"¡Para mí no es presidenta!": Rechazan a Keiko en Arequipa

Este último viernes 23 de octubre, la presidenta Keiko Fujimori vino a Arequipa a inaugurar el reservorio 31 de Apipa, en Cerro Colorado, y prefirió cumplir esa actividad antes que ir a la Panamericana Sur a constatar el grave problema en el tramo Ático-Ocoña, Quebrada Honda, donde caen rocas grandes sobre buses, camiones y vehículos y ponen en riesgo a miles de pasajeros. El hecho ya dejó cuatro heridos.

A pesar de que los gremios de transporte de Arequipa anunciaron horas antes protestas y bloqueos para exigir obras preventivas y mejorar la carretera, y ya protestaban con el no pago del peaje, la mandataria no atendió el pedido.

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Los gremios pidieron una mesa de diálogo en Quebrada Honda y la instalación de mallas de contención, pero fueron ignorados.

Ministro y presidenta aparentemente no conocen el tema

El ministro de Vivienda y la presidenta Fujimori aparentemente no conocen el problema de la Panamericana Sur. Al ser cuestionada, con dificultad y en medio de empujones a la prensa, la presidenta escuchó el problema, pero se negó a responder si irá al lugar.

El ministro de Vivienda respondió "no sé" sobre el problema. Al ser consultado por la prensa, guardó silencio. Al preguntarle: "¿No irá la presidenta a Quebrada Honda? Ahí están en riesgo los pasajeros porque les están cayendo rocas", respondió: "Mira, ella irá a Moquegua porque tiene una actividad urgente". Al insistirle: "¿No es más importante ir allí?", respondió: "No sé, ella tiene su actividad programada". Tampoco respondió qué hará frente al alza de la canasta familiar.

No se acercó a la prensa ni a la población

La presidenta llegó bajo un gran contingente policial que no dejó que la población se acerque. Solo ingresaron algunos dirigentes. La prensa tampoco pudo acercarse y el contingente de seguridad empujó a una periodista de La República. Al ser consultada por el tema, la presidenta no respondió y se retiró raudamente del lugar.

Población rechaza a Keiko

La visita generó rechazo entre vecinos de Cono Norte. Una pobladora señaló: "Para mí no es presidenta, ella viene acá a mentirnos que vamos a tener pistas y veredas. ¿De aquí a cuántos años será? Además, ese proyecto es de años anteriores".

Otra vecina expresó: "Ni siquiera puede controlar los incendios que están pasando en todo el Perú, ellos felices en el Parlamento. Rechazamos. Su gente dirá bienvenida, nosotras rechazamos".

Cuestionan resguardo policial

Otro vecino cuestionó el fuerte resguardo: "Se ha traído una gran cantidad de policías y militares, nunca he visto así. Si una presidenta ha sido elegida por el pueblo no debería traer tanto resguardo, se ganó el antipueblo".

Asimismo, otra ciudadana reclamó: "Vaga ociosa viene aquí a prometer... Doy mi tiempo para defender a mi patria de tantos sobones. Yo no necesito sobornar, mi patria necesita cambiar".

Finalmente, otra pobladora pidió más sensibilidad: "Debería ser más humanitaria, parece que nos desprecia. Por respeto debería decir qué propuesta tiene".

La presidenta se retiró de Cerro Colorado sin declarar a la prensa local y sin responder por la situación de la Panamericana Sur.