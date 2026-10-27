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Sociedad

Tumbes: lluvias intensas acompañadas de tormenta eléctrica inundan calles y viviendas

Las fuertes precipitaciones iniciaron la noche del lunes y estuvieron acompañadas de truenos y relámpagos, afectando principalmente a la provincia de Zarumilla.

Lluvias intensas y tormenta eléctrica en Tumbes
Lluvias intensas y tormenta eléctrica en TumbesFoto: Andina / Difusión
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Una lluvia de fuerte intensidad generó inundaciones en calles y viviendas de la región Tumbes. Las precipitaciones, que iniciaron la noche del lunes y se prolongaron hasta las primeras horas de este martes, estuvieron acompañadas de truenos y relámpagos y afectaron principalmente a la provincia de Zarumilla, aunque también se reportó su incidencia en distintos sectores de la provincia de Tumbes.

Según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la tormenta eléctrica se originó inicialmente en territorio ecuatoriano y posteriormente se desplazó hacia el norte del Perú, específicamente en la región Tumbes, donde las lluvias iniciaron alrededor de las 11.00 p. m. del lunes 26 de octubre y se extendieron hasta las primeras horas de este martes 27.

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Activación de quebradas

Las precipitaciones pluviales provocaron la activación de las quebradas El Nieto, en la provincia de Tumbes, y Marco Felipe, en Zarumilla, incrementando el riesgo de inundaciones en las zonas cercanas a estos cauces.

En Zarumilla, uno de los sectores más afectados es el asentamiento humano Campo Amor. También se reportaron aniegos en diversos asentamientos humanos del distrito de Aguas Verdes, donde el agua ingresó a calles y viviendas. En tanto, en la provincia de Tumbes, las lluvias afectaron sectores como Las Mercedes, Pampa Grande y San José, donde se registraron acumulaciones de agua.

Ante lo ocurrido, las autoridades locales iniciaron recorridos por las zonas consideradas vulnerables para evaluar los daños ocasionados por las precipitaciones y determinar las necesidades de la población afectada.

Acumulados de lluvia

El Senamhi reportó acumulados de lluvia en el departamento de Tumbes. Según la entidad, Puerto Pizarro acumuló 53.4 mm de lluvia, la Estación Puente Tumbes, registró 45.7 mm y la campamento Sede 39.1 mm. Este registro corresponde al periodo de las 12.00 a. m. del 26 de octubre a las 6 a. m. del martes 27. Un milímetro de lluvia equivale a 1 litro de agua por cada metro cuadrado.

Acumulados de lluvia en Tumbes

Acumulados de lluvia en Tumbes

Piura también soportó lluvias extremas

La entidad informó que las precipitaciones de extrema intensidad también afectaron la sierra de Piura. En Ayabaca, la estación Paimas registró 30.1 mm en una hora y un acumulado de 54.7 mm durante las últimas horas, mientras que Sapillica alcanzó un acumulado de 16.4 mm. En tanto, en Huancabamba, la estación Canchaque reportó un acumulado de 17.4 mm. Según el Senamhi, se prevé que las precipitaciones continúen durante las próximas horas, aunque con menor intensidad.

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