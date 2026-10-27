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Sociedad

¡Atención, pasajeros! Estación Tacna del Metropolitano ahora llevará el nombre del Señor de los Milagros para facilitar el acceso a Las Nazarenas

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció que este cambio busca orientar a los fieles y visitantes en el Centro de Lima, coincidiendo con las celebraciones religiosas del 28 de octubre y 1 de noviembre.

Se recomienda a los pasajeros revisar los comunicados oficiales de la ATU para conocer las variaciones del servicio y organizar sus desplazamientos con anticipación durante las festividades religiosas.
Se recomienda a los pasajeros revisar los comunicados oficiales de la ATU para conocer las variaciones del servicio y organizar sus desplazamientos con anticipación durante las festividades religiosas.Foto: composición LR
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Los pasajeros del Metropolitano encontrarán desde este martes 27 de octubre una nueva denominación en el lado norte de la estación Tacna, en el Centro de Lima. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), identificará este acceso como “Señor de los Milagros / Tacna” para facilitar la llegada de los fieles a la iglesia de Las Nazarenas durante las dos últimas procesiones del año.

La medida coincide con las actividades religiosas previstas para el miércoles 28 de octubre y el domingo 1 de noviembre. En esas fechas, la circulación de los buses podría modificarse por las restricciones vehiculares y el avance de la imagen del Cristo Moreno. Por ello, la ATU informó que comunicará las variaciones del servicio y la disponibilidad de las estaciones mediante sus canales oficiales.

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Metropolitano cambia el nombre del lado norte de la estación Tacna para acercar a los fieles a Las Nazarenas

La nueva denominación busca que los usuarios reconozcan con mayor facilidad el acceso a la iglesia de Las Nazarenas, uno de los puntos centrales de las celebraciones en honor al Señor de los Milagros. Cada octubre, esta manifestación religiosa congrega a miles de personas en el Centro de Lima y moviliza a pasajeros que necesitan llegar a la zona para participar en las actividades.

El cambio se aplicará al lado norte de la estación Tacna, que pasará a identificarse como “Señor de los Milagros / Tacna”. La ATU eligió ese sector como una forma de rendir homenaje a la tradición religiosa y, al mismo tiempo, orientar a quienes se desplazan en transporte público. La denominación pretende facilitar la identificación de la estación más cercana a Las Nazarenas para los visitantes peruanos y extranjeros.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández Salazar, explicó que la iniciativa apunta a que los usuarios puedan reconocer el acceso con mayor facilidad. También destacó la función del transporte público para ofrecer una alternativa directa y accesible a las personas que acuden a las actividades religiosas.

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Procesiones del Señor de los Milagros: conoce los posibles cambios en las rutas del Metropolitano este 28 de octubre y 1 de noviembre

La programación de las procesiones también podría generar ajustes en el recorrido del Metropolitano. Durante el miércoles 28 de octubre y el domingo 1 de noviembre, los servicios estarán sujetos a las disposiciones de las autoridades y a las restricciones que se establezcan conforme avance la procesión.

Según la ATU, algunos buses podrían circular únicamente por la avenida Alfonso Ugarte o brindar servicio entre la avenida Tacna y el jirón Emancipación. La operación dependerá de las condiciones del tránsito y de las medidas aplicadas durante el recorrido religioso. Los cambios también podrían incluir modificaciones en las rutas habituales y en la disponibilidad de determinadas estaciones.

La entidad señaló que informará oportunamente sobre las variaciones del servicio a través de sus canales oficiales. De esta manera, los pasajeros podrán revisar qué recorridos estarán habilitados y qué estaciones se encontrarán disponibles durante las jornadas religiosas.

Ante estos posibles ajustes, la ATU recomendó a los usuarios y fieles organizar sus desplazamientos con anticipación y consultar los comunicados oficiales antes de iniciar sus viajes. La información actualizada permitirá conocer las condiciones de operación del Metropolitano durante las dos últimas procesiones del Señor de los Milagros.

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