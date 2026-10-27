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Tragedia en Arequipa: triple choque en la Panamericana Sur deja 4 fallecidos y 10 heridos

El accidente ocurrió en el sector de La Chira, entre Camaná y Ocoña. En el triple choque estuvieron involucrados un bus de la empresa Julsa, que cubría la ruta Arequipa-Lima, una camioneta que brindaba servicio de colectivo y un camión.

Accidente en la Panamericana Sur
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Un triple choque en la carretera Panamericana Sur dejó cuatro personas muertas y al menos 10 heridas la mañana de este martes 27 de octubre, en el sector de La Chira, en el distrito de Mariscal Cáceres, provincia de Camaná, Arequipa. El accidente involucró a un bus interprovincial de la empresa Julsa, una camioneta Toyota Hilux y un camión.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8.00 a. m., en el tramo entre Camaná y Ocoña. Efectivos de la Policía Nacional y bomberos llegaron al lugar para auxiliar a los afectados. Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Camaná en vehículos policiales y automóviles particulares.

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Policía investiga las causas del accidente

La camioneta Toyota Hilux, de placa AAE-773, quedó destrozada entre el camión y el bus interprovincial, que cubría la ruta Arequipa-Lima. La unidad menor brindaba servicio de colectivo desde la localidad de Secocha, en la provincia de Camaná.

Las primeras versiones sobre las causas del choque son distintas. Una hipótesis señala que el conductor de la camioneta habría intentado adelantar al bus sin advertir la presencia del camión en sentido contrario. Otra versión preliminar apunta a que el conductor del vehículo pesado habría perdido el control e impactado contra las otras dos unidades.

La Policía inició las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades. Las labores de rescate continuaron en la zona, por lo que las autoridades no descartaron que aumentara el número de víctimas.

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