Este distrito del Perú multará con hasta S/11.000 a dueños que dejen a sus perros en la vía pública La Municipalidad de Paucarpata anunció operativos inopinados para fiscalizar el abandono de mascotas y la ocupación de espacios peatonales. Los casos que constituyan presunto maltrato animal serán comunicados al Ministerio Público.

Los propietarios que mantengan a sus perros en la vía pública o coloquen casas de madera y estructuras improvisadas en veredas y zonas de tránsito peatonal de Paucarpata, en Arequipa, pueden recibir multas de hasta dos unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/11.000. La Municipalidad Distrital anunció que realizará operativos inopinados para fiscalizar estas situaciones.

La medida se ampara en la Ordenanza Municipal N.° 013-2023-MDP, aprobada por el Concejo Municipal, que sanciona el abandono de mascotas en espacios públicos. La comuna también informó que, a través de su Procuraduría Pública, comunicará al Ministerio Público los casos que puedan constituir abandono o actos de crueldad contra animales, conforme al artículo 206-A del Código Penal.

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Multas y denuncias por abandono de mascotas

La municipalidad advirtió que mantener perros en la vía pública y colocar estructuras improvisadas en las veredas afecta el libre tránsito peatonal y puede generar riesgos para la seguridad y la salud de los vecinos.

Además de las sanciones administrativas, los casos que presenten indicios de delito podrán llegar al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. La aplicación de una denuncia penal dependerá de las circunstancias de cada caso.

La ordenanza busca sancionar a los propietarios que abandonen a sus mascotas y prevenir situaciones que expongan a los animales y a la población a condiciones de riesgo.

Perros agresivos serán trasladados al canil provincial

La comuna también informó que intervendrá a los perros que ataquen a personas o presenten conductas agresivas que representen un riesgo para los vecinos. Estos animales serán trasladados al canil de la Municipalidad Provincial de Arequipa, como medida preventiva para evitar nuevos incidentes.

Según la municipalidad, los operativos también buscan reducir los accidentes por mordeduras y los riesgos sanitarios asociados a la rabia canina en el distrito.