A más de ocho meses del atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro, la defensa legal de la familia agraviada alertó que la periodista Marisel Linares solicitó archivar la investigación que se sigue en su contra por su presunta vinculación con un acto de encubrimiento tras reunirse horas después del accidente con el conductor del vehículo implicado, Adrián Villar, y el padre del joven, su entonces pareja Rubén Villar.

Julio Mendoza, abogado de la familia de la víctima, informó que la periodista solicitó esta medida con la finalidad de ser apartada de la investigación y minimizar su responsabilidad sobre un posible ocultamiento a favor de Villar, pese al encuentro que sostuvo con el principal implicado en un parque del distrito cuatro horas después del siniestro. El pedido de la comunicadora será evaluado en una audiencia el miércoles 28 de octubre a las 2.00 p. m. y la defensa espera que sea rechazado.

Video destacado KEIKO GASTARÁ MÁS DE 19 MIL DÓLARES EN VIAJE A EL SALVADOR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Pedido es inadmisible para defensa

Mendoza señaló a Panamericana Noticias que la defensa de Marisel Linares planteó en un principio la relación de aparente parentesco de la periodista con Adrián Villar para excluirla de la figura de encubrimiento personal, al no tener un vínculo sanguíneo con el joven. Sin embargo, aseguró que para la audiencia del 28 de octubre cambiaron su estrategia y buscan argumentar que la exconductora de televisión no habría cometido algún tipo de sustracción de la justicia como parte del caso.

“Para mañana, plantean que no ha existido sustracción de la justicia por parte de Marisel Linares. Para nosotros no es admisible, toda vez que recordemos que Marisel Linares sí conocía de los hechos, porque se reúnen en el parque momentos después (del accidente). (…) ¿Qué sucedió allí? Un acto de sustracción, un acto de ocultamiento, entonces no consideramos que esto va ser admitido por el juez que está viendo la causa en este momento”, afirmó el abogado de la familia Marzano.

Prisión preventiva está por vencerse

La deportista Lizeth Marzano Noguera, campeona nacional de buceo, fue atropellada la noche del martes 17 de febrero de 2026 cuando realizaba deporte en la avenida Camino Real, frente al Lima Golf Club, en el distrito de San Isidro. El vehículo que la embistió era conducido por Adrián Villar, quien huyó del lugar sin prestarle auxilio. La atleta falleció en la madrugada del día siguiente, generando indignación entre sus familiares.

A raíz del caso, se abrió una investigación y el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Villar, quien permanece recluido en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro. La familia de Marzano alertó que el 25 de noviembre vence el plazo de la prisión preventiva, por lo que exigen que la justicia adopte las acciones legales correspondientes de forma rápida. “Creemos que existe pruebas suficientes para que se tomen las decisiones”, señaló Gino Marzano, hermano de la víctima.

El letrado Julio Mendoza alertó que la defensa de Villar buscaría alargar el proceso legal al incorporar una nueva versión sobre los hechos. Según indicó, los abogados señalan que al momento del accidente, el joven se encontraba en estado de letargo por consumo de ciertos medicamentos y el estrés de su trabajo.