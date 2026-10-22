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Cultural

“Encadenados": diez historias de insatisfacción llevadas al límite

Más que finales felices o trágicos, el cineasta arequipeño Miguel Barreda nos sumerge en un espejo de la cotidianidad actual a través de diez vidas signadas por el desencanto.

"Encadenados" de Miguel Barreda. Imagen: El Pirata.
"Encadenados" de Miguel Barreda. Imagen: El Pirata.
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En una entrevista que le hice a un escritor peruano con motivo de su novela breve de buena factura, él me mencionó una película peruana que exploraba la dinámica de las relaciones humanas llevándolas al límite. Había escuchado de la película, pero no la había visto. Se estrenó en 2014, pero tuvo una mayor circulación en 2015.

La apunté y me puse a buscarla sin buscar (estas cosas existen). Las señas: Encadenados del director arequipeño Miguel Barreda. La encontré en la parrilla de Prime Video. Barreda nos presenta 10 historias relacionadas bajo la estructura del relevo, en donde el cierre de un relato da lugar al comienzo del otro (no es nuevo, y no tiene que serlo, lo que ofrece Barreda; pensemos en Magnolia (1999) de Paul Thomas Anderson). Todas las historias están ambientadas en la Arequipa contemporánea.

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Barreda nos presenta personajes a los que les falta algo en la vida (ahí yace su conexión con cualquier espectador). No nos referimos a sensibilidades que no encuentran su lugar en el mundo, sino a gente insatisfecha con lo que tiene. Esa suerte de resignada estabilidad se altera ante hechos como llegar a casa y encontrar a la pareja con otra persona, salir a la calle con la cabeza caliente y ver que puedes compensar el malestar con una mujer en crisis a causa de una relación desgastada con un ludópata cuyo amigo es un vendedor de drogas que tiene una madre alcohólica… Barreda demuestra maestría en el manejo del ritmo y en la verosimilitud de las historias (algo forzado, señalemos como reparo, el monólogo del taxista), del mismo modo en la tensión que cada historia exige y en la dignidad que muestran los personajes cuando ellos mismos buscan la salida o el alivio ante lo que tienen que enfrentar. En el ritmo, la verosimilitud y la tensión, Barreda encuentra la magia de su proyecto. No hay finales felices, ni finales trágicos: es un reflejo de lo que es la vida, pero con sal, es decir, con el sabor que solo puede dar la buena ficción.

Por otro lado, Encadenados es también la estupenda actuación y en este sentido habría que aplaudir a todos sus protagonistas: John Dávila, Lorena Pamo, Martha Rebaza (por su rol recibió el premio a mejor actriz en el Festival de Cine de Trujillo de 2015), Arcadio Trujillo, Carlos Corzo, Norma Martínez, Melania Urbina, Miguel Iza y Pelo Madueño. En algún momento, esta película tendría que volver a las salas de cine.

 

 

Dato.

 

Trayectoria. Miguel Barreda Delgado ha dirigido también los siguientes largometrajes: Y si te vi, no me acuerdo (2011), Ana de los Ángeles (2012), La cantera (2019) y Redención (2023).

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