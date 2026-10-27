Teresa de Calcuta y su reflexión sobre el trabajo: "Cuanto más repugnante sea la labor, mayor debe ser nuestra fe y más alegre nuestra entrega" La frase emblemática de Teresa refleja su compromiso ante las tareas difíciles y la importancia del amor en el servicio altruista.

Teresa de Calcuta dedicó su vida al servicio de los más desfavorecidos en la India, fundando orfanatos y centros para enfermos.

Teresa de Calcuta dedicó su vida al servicio de los más desfavorecidos en la India, fundando orfanatos y centros para enfermos. Foto: AFP

Teresa de Calcuta entregó su vida al servicio de los desvalidos en la India. Sobre su arduo trabajo entre los desamparados de Calcuta, la publicación National Geographic Historia rescató una de sus frases más emblemáticas: "Cuanto más repugnante sea la labor, mayor debe ser nuestra fe y más alegre nuestra entrega".

La fundadora de las Misioneras de la Caridad obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1979. La entidad galardonadora resalta que su obra fundó orfanatos, leprosarios y centros para enfermos terminales, una causa altruista que trascendió las fronteras indias.

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¿Qué significa la frase de Teresa de Calcuta sobre el trabajo y la fe?

En el contexto de su misión religiosa, la frase puede entenderse como una exhortación a mantener el compromiso ante tareas que provocan rechazo o resultan difíciles, como limpiar heridas y asistir a quienes carecen de cuidados. La referencia a lo "repugnante" describe las condiciones de la labor, mientras que la fe aparece como el fundamento para realizarla. Esta lectura coincide con la biografía del Vaticano, que vincula su espiritualidad con la atención directa a quienes sufrían abandono.

La alusión a una entrega alegre también guarda relación con lo que expresó en su conferencia del Nobel: "No es cuánto hacemos, sino cuánto amor ponemos en la acción que realizamos", según una traducción del discurso conservado. Desde esa perspectiva, el valor del servicio reside en el trato hacia quien recibe ayuda. En aquella intervención relató experiencias de acompañamiento a personas recogidas de la calle y destacó la gratitud que encontraba en ellas.

Vocación de la Santa: el origen de su misión en Calcuta

Gonxha Agnes nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, en el seno de un hogar albanés católico. Tras la temprana pérdida de su progenitor a los ocho años, la economía familiar decayó y la educación que recibió de su madre Drane, sumada al trabajo en la parroquia jesuita del Sagrado Corazón, moldeó sus principios espirituales.

A los 18 años dejó su hogar para incorporarse a las Hermanas de Loreto en Irlanda, donde adoptó el nombre de María Teresa en homenaje a santa Teresa de Lisieux. En enero de 1929 arribó a la India y laboró como docente en la escuela St. Mary, institución que lideró desde 1944 antes de dar un giro definitivo a sus actividades educativas.

La transformación fundamental sucedió el 10 de septiembre de 1946 durante un trayecto ferroviario hacia Darjeeling. De acuerdo con el Vaticano, sintió una "llamada dentro de la llamada" que interpretó como la orden explícita de ayudar a las personas vulnerables; tras su capacitación en Patna, regresó al territorio indio y el 7 de octubre de 1950 fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad.