El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos durante su gira por Latinoamérica

El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos durante su gira por Latinoamérica Foto: Andina

La Oficina de Prensa del Vaticano confirmó que la próxima gira de doce días del papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú —del 6 al 17 de noviembre— incluirá reuniones a puerta cerrada con personas que han sufrido abusos cometidos por miembros del clero y de la iglesia.

Desde la Santa Sede señalaron que estos encuentros “responden al deseo del Papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo esta violencia”.

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Según el comunicado oficial, la meta es construir “caminos de sanación accesibles a todo aquel que los necesite” y asegurar que la institución sea percibida como “un lugar seguro y espiritualmente sano”.

Además, esta iniciativa da continuidad a los encuentros que el Pontífice sostuvo recientemente en Madrid y Lourdes. En ambas citas, León XIV escuchó los testimonios de las víctimas e insistió en la necesidad de actuar con “máxima vigilancia y determinación” para alcanzar la verdad y la justicia, además del perdón y la debida reparación a las víctimas.

De este modo, León XIV retoma la práctica de sus antecesores y asegura un espacio para las víctimas en las visitas internacionales del Vaticano.

La agenda del Papa en Perú

La Santa Sede publicó el programa oficial para la visita del Papa del 11 al 16 de noviembre, una gira de 6 días que abarcará cuatro sedes: Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco.

El Pontífice arribará al Callao el miércoles 11 a las 5.30 p. m. tras su paso por Buenos Aires, y en esa misma jornada sostendrá reuniones en Palacio de Gobierno, además de un encuentro con autoridades y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

La estadía en el país concluirá el lunes 16 de noviembre a las 10.30 a. m. con la Misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas.

El despliegue de esta gira implicó una transferencia de S/63,2 millones por parte del Gobierno, a la que se suma el objetivo de la Conferencia Episcopal de recaudar 4 millones de soles para la logística del viaje. Asimismo, los organizadores proyectan una convocatoria de 1,5 millones de fieles en la liturgia de Pimentel.

El tramo final del itinerario el lunes 16 incluirá una visita a las Hermanitas de los adultos mayores Desamparados a las 8.30 a. m., previo al acto protocolar en el Callao a las 1.15 p. m. y la partida de la comitiva papal hacia Roma a las 1.45 p. m.