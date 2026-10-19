Científicos de la UNI diseñan tecnologías de nanotecnología y fotocatálisis para potabilizar agua en comunidades aisladas

El investigador Juan Martín Rodríguez de la UNI lidera un proyecto para desarrollar tecnologías que tratan agua y mejoran su acceso en comunidades rurales de Perú, especialmente en la Amazonía.

El investigador Juan Martín Rodríguez de la UNI lidera un proyecto para desarrollar tecnologías que tratan agua y mejoran su acceso en comunidades rurales de Perú, especialmente en la Amazonía. Foto: Andina/Composición LR

El investigador Juan Martín Rodríguez Rodríguez, de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), encabeza un equipo científico que desarrolla tecnologías para tratar agua y facilitar el acceso a este recurso en comunidades alejadas del Perú, especialmente en la Amazonía. La iniciativa combina sistemas de purificación y plantas modulares que buscan responder a las dificultades de abastecimiento en zonas donde las fuentes hídricas presentan contaminación y la infraestructura es limitada.

Los proyectos se impulsan desde el Centro de Desarrollo de Materiales Avanzados y Nanotecnología (CEMAT-UNI), donde se investigan alternativas para trasladar los avances científicos a entornos con necesidades de tratamiento de agua. Entre las propuestas figuran instalaciones compactas que pueden transportarse en estructuras tipo contenedor, así como métodos para retirar contaminantes y reducir la dependencia de las redes eléctricas convencionales.

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UNI desarrolla plantas modulares con nanotecnología para tratar agua contaminada

Las plantas diseñadas por el equipo están concebidas para facilitar su traslado e instalación en localidades de difícil acceso. Su estructura modular permite reunir diferentes procesos de tratamiento, entre ellos la filtración y la desinfección del agua. Estas soluciones buscan adaptarse a las condiciones de comunidades donde implementar sistemas convencionales de abastecimiento puede resultar complejo por las limitaciones de infraestructura.

La investigación también aborda la presencia de sustancias contaminantes en fuentes hídricas utilizadas por poblaciones rurales. Entre los trabajos del equipo se encuentran tecnologías orientadas a eliminar arsénico y aluminio, además de aplicaciones de nanomateriales y sistemas de fotocatálisis solar. Estas líneas de desarrollo forman parte de los esfuerzos por crear alternativas para tratar agua cuya calidad representa un problema para las comunidades que dependen de ella.

Solo el 24% de la población rural tenía acceso a agua gestionada de forma segura en 2024

Las cifras correspondientes a 2024 muestran diferencias entre las zonas rurales y urbanas del Perú en el acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. En las áreas rurales, el porcentaje alcanzaba el 24%, mientras que en la población urbana llegaba al 56%. Estos datos forman parte del contexto en el que se desarrollan las investigaciones de la UNI para atender necesidades de abastecimiento en lugares alejados.