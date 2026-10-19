Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Senado aprueba facultades: ¿Keiko gano? ft. Mirtha Vásquez en vivo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Científicos de la UNI diseñan tecnologías de nanotecnología y fotocatálisis para potabilizar agua en comunidades aisladas

Con el apoyo del CEMAT-UNI, el equipo investiga plantas modulares de purificación que pueden transportarse fácilmente para mejorar el abastecimiento en zonas con escasa infraestructura y fuentes contaminadas.

El investigador Juan Martín Rodríguez de la UNI lidera un proyecto para desarrollar tecnologías que tratan agua y mejoran su acceso en comunidades rurales de Perú, especialmente en la Amazonía.
El investigador Juan Martín Rodríguez de la UNI lidera un proyecto para desarrollar tecnologías que tratan agua y mejoran su acceso en comunidades rurales de Perú, especialmente en la Amazonía.Foto: Andina/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

El investigador Juan Martín Rodríguez Rodríguez, de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), encabeza un equipo científico que desarrolla tecnologías para tratar agua y facilitar el acceso a este recurso en comunidades alejadas del Perú, especialmente en la Amazonía. La iniciativa combina sistemas de purificación y plantas modulares que buscan responder a las dificultades de abastecimiento en zonas donde las fuentes hídricas presentan contaminación y la infraestructura es limitada.

Los proyectos se impulsan desde el Centro de Desarrollo de Materiales Avanzados y Nanotecnología (CEMAT-UNI), donde se investigan alternativas para trasladar los avances científicos a entornos con necesidades de tratamiento de agua. Entre las propuestas figuran instalaciones compactas que pueden transportarse en estructuras tipo contenedor, así como métodos para retirar contaminantes y reducir la dependencia de las redes eléctricas convencionales.

Video destacado

🔴 PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: RECORRIDO DEL LUNES 19 DE OCTUBRE #lr

Puedes ver

Ala de avión se incendia antes de despegar a Piura en el aeropuerto Jorge Chávez: pasajeros fueron desembarcados

lr.pe

UNI desarrolla plantas modulares con nanotecnología para tratar agua contaminada

Las plantas diseñadas por el equipo están concebidas para facilitar su traslado e instalación en localidades de difícil acceso. Su estructura modular permite reunir diferentes procesos de tratamiento, entre ellos la filtración y la desinfección del agua. Estas soluciones buscan adaptarse a las condiciones de comunidades donde implementar sistemas convencionales de abastecimiento puede resultar complejo por las limitaciones de infraestructura.

La investigación también aborda la presencia de sustancias contaminantes en fuentes hídricas utilizadas por poblaciones rurales. Entre los trabajos del equipo se encuentran tecnologías orientadas a eliminar arsénico y aluminio, además de aplicaciones de nanomateriales y sistemas de fotocatálisis solar. Estas líneas de desarrollo forman parte de los esfuerzos por crear alternativas para tratar agua cuya calidad representa un problema para las comunidades que dependen de ella.

Puedes ver

Trasladan a seis reos de alta peligrosidad vinculados a “La Confederación”

lr.pe

Solo el 24% de la población rural tenía acceso a agua gestionada de forma segura en 2024

Las cifras correspondientes a 2024 muestran diferencias entre las zonas rurales y urbanas del Perú en el acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. En las áreas rurales, el porcentaje alcanzaba el 24%, mientras que en la población urbana llegaba al 56%. Estos datos forman parte del contexto en el que se desarrollan las investigaciones de la UNI para atender necesidades de abastecimiento en lugares alejados.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Señor de los Milagros: Sigue EN VIVO el tercer recorrido de la procesión HOY, 19 de octubre

Gobierno de Chile revela la detención de 110 personas tras protestas por aniversario del estallido social de 2019

Victoria’s Secret sorprende con el regreso de sus modelos históricas durante su gala en Los Ángeles

Sociedad

Señor de los Milagros: Sigue EN VIVO el tercer recorrido de la procesión HOY, 19 de octubre

Propietarios de San Borja denuncian por apropiación ilícita y agresión a inquilina morosa: acumularía deuda de más de S/25.000

Temblor en Perú hoy EN VIVO, lunes 19 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori y Daniel Noboa tratarán agenda de seguridad en encuentro bilateral en Lima

Comisión de Constitución del Senado EN VIVO: se aprobó la incorporación de 7 puntos adicionales al predictamen de facultades

Senador de JP acusa a Obras de "hacerle el juego" al fujimorismo en la Comisión de Constitución