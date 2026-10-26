Sin la icónica escena de Vegeta bailando y otros cambios importantes: capítulo 3 de Dragon Ball Super Beerus divide a sus fans tras su estreno El capítulo 3 de Dragon Ball Super Beerus modifica momentos emblemáticos de la fiesta de cumpleaños de Bulma. La ausencia del baile de Vegeta y los cambios en el golpe a la científica generan opiniones divididas entre los seguidores.

El estreno del tercer episodio de Dragon Ball Super: Beerus en Crunchyroll reavivó el debate entre los seguidores de la obra de Akira Toriyama. Esta nueva versión recupera uno de los acontecimientos más recordados de la historia, pero introduce modificaciones en escenas que marcaron tanto la película de 2013 como la serie televisiva estrenada en 2015.

Entre las principales novedades destacan la eliminación del famoso baile de Bingo de Vegeta, la ausencia de otros momentos cómicos y una modificación en la agresión de Bills contra Bulma. Aunque la trama conserva sus acontecimientos esenciales, los cambios han generado opiniones contrapuestas sobre la manera en que el remake representa al príncipe saiyayin y desarrolla uno de los momentos decisivos de la historia.

Vegeta no daña su orgullo: el gran cambio mostrado en Dragon Ball Super Beerus capítulo 3

Uno de los cambios más comentados de Dragon Ball Super Beerus, en su capítulo 3, está relacionado con la personalidad de Vegeta. El príncipe de los saiyajin es conocido por su orgullo y su carácter competitivo, dos rasgos que contrastan con las situaciones cómicas que protagonizó durante la visita de Bills a la fiesta de cumpleaños de Bulma.

En este episodio, Vegeta descubre que el Dios de la Destrucción derrotó a Goku en apenas dos golpes. La noticia deja en evidencia la enorme diferencia de poder entre ambos guerreros y aumenta la tensión ante la presencia de un adversario capaz de amenazar la existencia de la Tierra.

Sin embargo, el remake elimina varias escenas en las que él intenta mantener a Bills de buen humor para impedir que destruya el planeta. Entre los momentos descartados figura la secuencia en la que el príncipe ofrece comida de rodillas a Bills y Whis, una situación que lo mostraba dejando de lado su habitual actitud altiva para evitar un enfrentamiento devastador.

También desaparece el conocido baile de Bingo, uno de los recursos humorísticos más recordados de esta parte de la historia. En las versiones anteriores, Vegeta recurría a este número para distraer al Dios de la Destrucción y ganar tiempo mientras los invitados continuaban con la celebración.

¿Cuáles son los otros cambios mostrados en Dragon Ball Super Beerus capítulo 3?

Otro detalle que llamó la atención de los espectadores involucra a Yamcha. En lugar de golpear a Bills, como ocurría en la versión anterior, el personaje pasa un brazo por los hombros del Dios de la Destrucción. La modificación cambia el tono de la interacción y se suma a los ajustes realizados en distintas escenas del episodio.

No obstante, la variación más significativa después de los recortes protagonizados por Vegeta aparece durante el enfrentamiento relacionado con Bulma.

En las versiones anteriores, Bills abofeteaba a la esposa del príncipe de los saiyajin. En el remake, en cambio, el golpe se representa como un codazo que la derriba de manera accidental. Aunque cambia la forma en que ocurre el incidente, la reacción de Vegeta conserva su importancia dentro de la historia.

Al ver a Bulma caer, el guerrero pierde la paciencia y se enfrenta al Dios de la Destrucción. Este momento mantiene el impulso emocional que lleva al príncipe a desafiar a un adversario muy superior en poder. Vegeta alcanza el estado de Super Saiyajin 2, mientras que la transformación en Super Saiyajin 3 no aparece en esta secuencia.

Fanáticos de Dragon Ball Super Beerus divididos tras estreno del capítulo 3

Los cambios del capítulo 3 de Dragon Ball Super Beerus han provocado opiniones enfrentadas entre los seguidores de la franquicia. La discusión gira en torno a una cuestión central: si eliminar algunas escenas cómicas permite representar mejor a Vegeta o si, por el contrario, resta profundidad a su evolución como personaje.

Una parte de los aficionados respalda la nueva versión porque considera que ciertos gags debilitaban la imagen del príncipe de los saiyajin. Desde esta perspectiva, reducir las escenas en las que Vegeta se ve obligado a humillarse ante Bills permite mantener el foco en su carácter orgulloso y en la gravedad de la amenaza que representa el Dios de la Destrucción.

Otros seguidores discrepan de esta interpretación y lamentan la desaparición del baile de Bingo, la preparación de takoyaki y los demás intentos del guerrero por apaciguar a su adversario. Para ellos, estos momentos no eran simples recursos humorísticos, sino una muestra de que Vegeta podía anteponer la seguridad de su familia y de la Tierra a su propio orgullo.